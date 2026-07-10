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S-a scumpit apa potabilă din iulie 2026. Câți bani vor scoate românii din buzunare

De: Denisa Crăciun 10/07/2026 | 19:26
S-a scumpit apa potabilă din iulie 2026. Câți bani vor scoate românii din buzunare
Apa potabilă de la robinet s-a scumpit/ sursa foto: Pixabay
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Veste nouă pentru bucureșteni. Compania Apa Nova a anunțat vineri, 10 iulie, că tarifele pentru apa potabilă de la robinet și canalizare au crescut din data de 1 iulie. Tarifele au crescut cu 1,19 lei/mc cu TVA inclus.

Viața în Capitală nu a fost niciodată ieftină, cu atât mai mult în ultimul an, când alimentele de bază, carburanții și multe altele s-au scumpit semnificativ. Acum, bucureștenii se mai lovesc de încă o majorare. De această dată este vorba despre apa potabilă de la robinet și canalizare. Din data de 1 iulie, Compania Apa Nova a crescut tariful cu 1,19 lei/mc. Anunțul a fost făcut de reprezentanții companiei, însă la câteva zile după ce modificarea a intrat în vigoare.

S-a scumpit apa potabilă în București

Apa potabilă este nelipsită din locuințele oamenilor. Pentru acest beneficiu oamenii sunt nevoiți să plătească lunar factura, care, din iulie 2026, s-a modificat. Dacă până acum, vechile tarife, adoptate în luna iulie 2025, erau de 7,20 de lei/mc, TVA inclusă pentru apa potabilă și 3,80 de lei/mc, TVA inclus pentru canalizare, iar totalul era de 11 lei/mc cu TVA inclus, lucrurile s-au schimbat.

Noile tarife anunțate de Compania Apa Nova sunt de 7,98 de lei/mc cu TVA 11% inclus și pentru canalizare de 4,21 de lei/mc cu TVA 11% inclusă. Prețul total ajunge astfel la 12,19 lei/metru cub cu TVA inclus. Astfel, societatea precizează că noile modificări au fost adoptate conform Deciziei ANRSC nr. 94/23.06.2026.

Un alt aspect important de menționat este că înterprinderea susține că aceste majorări nu țin de administrație. Acestea sunt stabilite de Compania Apa Nova. Mai mult decât atât, sunt avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC). Din acest motiv, administrația nu are niciun impact asupra tarifelor.

De asemenea, prețul de pe lista de întreținere ar putea să difere de tariful oficial. Diferența ar putea să apară din cauza diferențelor de apă dintre consumul declarat/citit la nivelul apartamentelor și consumul facturat de Apa Nova pe contorul general al blocului.

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