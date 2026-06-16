Apa Nova întrerupe furnizarea cu apă rece în București. Care sunt zonele afectate

Apa Nova a anunțat întreruperea furnizării de apă rece în mai multe zone din București. În perioada 16-18 iunie 2026, reprezentanții companiei vor efectua lucrări de modernizare și intevenții la rețeaua publică de distribuție.

Reprezentanții companiei Apa Nova anunță o serie de întreruperi temporare în furnizarea apei reci, în perioada 16-18 iunie. Vor fi derualte lucrări de modernizare și intervenții la nivelul rețelei de distribuție, pentru a asigura buna funcționare a infrastructurii pe termen lung și pentru a preveni eventuale avarii majore. În funcție de Sector, bucureștenii vor fi afectați fie de lipsa apei reci, fie de reducerea presiunii la robinet.

În ce zone din București se întrerupe apa rece

SECTOR 1: Bulevardul Ficusului, Strada Băneasa, Strada Morarilor, Strada Bibescu George Valentin, Strada Belizarie. Furnizarea de apă rece este programată pentru ziua de 16 mai, în intervalul 09:00 – 15:00.

SECTOR 2: Strada Icoanei, Bulevardul Dacia. Furnizarea de apă rece va fi întreruptă miercuri, 17 iunie, în intervalul orar 09:00 – 12:00.

SECTOR 3: Bulevardul Unirii, Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Mircea Vodă. Furnizarea cu apă rece este oprită joi, 18 iunie, în intervalul 09:00 – 15:00.

SECTOR 6: Bulevardul 1 Mai, Strada Sibiu, Strada Vijeliei, Strada Inspirației, Intrarea Vijeliei, Bulevardul Iuliu Maniu. Furnizarea cu apă rece este programată pentru marți, 16 iunie, între orele 09:00 – 15:00.

Deși echipele de intervenție încearcă să reducă la minimum intervalul de oprire, locuitorii din zonele vizate de lucrări sunt sfătuiți să își asigure rezerve de apă pentru consum, uz casnic și igienă.

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