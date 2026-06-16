Acasă » Știri » Apa Nova întrerupe furnizarea cu apă rece în București. Care sunt zonele afectate

Apa Nova întrerupe furnizarea cu apă rece în București. Care sunt zonele afectate

De: Irina Vlad 16/06/2026 | 09:23
Apa Nova întrerupe furnizarea cu apă rece în București. Care sunt zonele afectate
Apa Nova efectuează lucrări de modernizare în mai multe sectoare din București/ sursă foto: Apa Nova
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Apa Nova a anunțat întreruperea furnizării de apă rece în mai multe zone din București. În perioada 16-18 iunie 2026, reprezentanții companiei vor efectua lucrări de modernizare și intevenții la rețeaua publică de distribuție.

Reprezentanții companiei Apa Nova anunță o serie de întreruperi temporare în furnizarea apei reci, în perioada 16-18 iunie. Vor fi derualte lucrări de modernizare și intervenții la nivelul rețelei de distribuție, pentru a asigura buna funcționare a infrastructurii pe termen lung și pentru a preveni eventuale avarii majore. În funcție de Sector, bucureștenii vor fi afectați fie de lipsa apei reci, fie de reducerea presiunii la robinet.

În ce zone din București se întrerupe apa rece

SECTOR 1: Bulevardul Ficusului, Strada Băneasa, Strada Morarilor, Strada Bibescu George Valentin, Strada Belizarie. Furnizarea de apă rece este programată pentru ziua de 16 mai, în intervalul 09:00 – 15:00.

SECTOR 2: Strada Icoanei, Bulevardul Dacia. Furnizarea de apă rece va fi întreruptă miercuri, 17 iunie, în intervalul orar 09:00 – 12:00.

SECTOR 3: Bulevardul Unirii, Bulevardul Dimitrie Cantemir, Bulevardul Mircea Vodă. Furnizarea cu apă rece este oprită joi, 18 iunie, în intervalul 09:00 – 15:00.

SECTOR 6: Bulevardul 1 Mai, Strada Sibiu, Strada Vijeliei, Strada Inspirației, Intrarea Vijeliei, Bulevardul Iuliu Maniu. Furnizarea cu apă rece este programată pentru marți, 16 iunie, între orele 09:00 – 15:00.

Deși echipele de intervenție încearcă să reducă la minimum intervalul de oprire, locuitorii din zonele vizate de lucrări sunt sfătuiți să își asigure rezerve de apă pentru consum, uz casnic și igienă.

Imagini apocaliptice lângă București. A plouat în câteva zile cât pentru două luni, iar străzile au fost înghițite de ape

Acțiune în timpul furtunii. Apa Nova, gata să intervină unde sunt probleme. Cum faci o sesizare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru cei care sunt mai apropiați nu e chiar un șoc”
Știri
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru cei care sunt mai apropiați…
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
Știri
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Mediafax
Medicamentul experimental care „demască” celulele canceroase
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
Gandul.ro
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele generoase
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară! Costumul de baie i-a scos în evidență formele...
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel din București: „M-am simțit umilită și tratată cu bătaie de joc”
Adevarul
Experiența de coșmar a unei mame care s-a angajat cameristă la un hotel...
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de profesie și a fost timp de 12 ani primar al orașului Râșnov
Digi24
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este contabil de...
Părinții își URMĂRESC copii pe telefon. Ajută sau nu?
Mediafax
Părinții își URMĂRESC copii pe telefon. Ajută sau nu?
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani...
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
Click.ro
Mineralul care poate încetini îmbătrânirea, dar consumat în exces accelerează procesul cu 7 ani
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe Everest: un alpinist mort acum 30 de ani
Digi 24
„Green Boots” ar putea ajunge acasă. Plan pentru recuperarea celei mai macabre „borne” de pe...
BYD pregătește ofensiva din 2026. Chinezii pariază pe două modele cu potențial mare în România
Promotor.ro
BYD pregătește ofensiva din 2026. Chinezii pariază pe două modele cu potențial mare în România
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
go4it.ro
Un continent se rupe mai repede decât se știa. Un nou ocean apare
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
Descopera.ro
Astronomii au dezmințit o teorie despre expansiunea Universului!
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
Gandul.ro
Adrian Veştea acuză presiuni: “Nu caut confruntări”
ULTIMA ORĂ
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru ...
Ioana Ginghină, declarații neașteptate! A anticipat divorțul dintre Andreea și Cabral Ibacka: „Pentru cei care sunt mai apropiați nu e chiar un șoc”
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
Producătorul emisiunii „Love Island” a murit în timpul filmărilor! James Barker se afla în Fiji ...
Producătorul emisiunii „Love Island” a murit în timpul filmărilor! James Barker se afla în Fiji alături de echipa sa
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță furtuni, grindină și rafale puternice
Cod galben de vreme severă în România. ANM anunță furtuni, grindină și rafale puternice
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 16 iunie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
Accident în lanț pe Valea Oltului. Circulația a fost paralizată după impactul dintre cinci mașini
Accident în lanț pe Valea Oltului. Circulația a fost paralizată după impactul dintre cinci mașini
Vezi toate știrile