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AMI vorbește fără rețineri despre cele mai dificile momente din carieră. Artista a avut nevoie de terapie! “Critica asta îmi făcea rău”

De: Loriana Dasoveanu 09/08/2026 | 13:09
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Puțini sunt cei care pot spune că și-au descoperit menirea înainte să scrie și să citească, însă o artistă de la noi a avut norocul să-și descopere drumul de foarte devreme. Succesul a venit ani mai târziu, iar acum în palmaresul său sunt numeroase trofee și diplome. Totuși, succesul a venit la pachet și cu o luptă nevăzută: Perfecționismul care i-a adus nu doar rezultate, ci și numeroase momente de nesiguranță, iar propriile îndoieli s-au transformat în timp în cel mai mare adversar al ei. AMI, căci despre ea este vorba, a dezvăluit cum a reușit să-și găsească în timp echilibrul și cât de mult a luptat cu propriile îndoieli. De asemenea, în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre surpriza pe care vrea să i-o facă mamei sale.

AMI a fost prezentă pe scena Nibiru la The Artist Awards, acolo unde a făcut un spectacol inedit. Cu câteva minute înainte de a urca în fața sutelor de oameni, artista a oferit un interviu de suflet în care a făcut dezvăluiri despre familia ei, fricile pe care le-a învins, dar a vorbit și despre surpriza pe care o are în plan pentru mama ei.

AMI, dezăluiri emoționante despre omul care a descoperit-o: „A fost critic, dar într-un sens bun”

CANCAN.RO: E o bucurie să mă întâlnesc cu Ami, care are un premiu în mână cu inițiala ei. The Artist Awards. Zi-mi câte premii ai tu acasă pe raft?

AMI:  Așa e. Sunt ceva premii. Dacă le iau din adolescență și din școală, am fost așa: olimpică la vioară, am avut foarte multe festivaluri și concursuri de muzică ușoară la care am participat și evident, atunci când am intrat în industrie, am primit și premii muzicale. Nu știu, nu am un număr, sunt peste 60- 70 de premii, poate chiar aproape de 100 dacă le adun pe toate.

CANCAN.RO: Nu te întreb care este preferatul tău pentru că sunt convinsă că fiecare are un loc acolo special în inima ta, dar ți-amintești primul premiu pe care l-ai câștigat?

AMI: Da, primul premiu a fost un trofeu la Ministar în 1993, când am urcat pentru prima oară pe scenă. Aveam trei ani și jumătate și am cântat piesa Laurei Stoica „Un actor grăbit”. A fost primul meu contact cu scena și cu o mare de oameni în fața mea și primind trofeul, am zis: „Asta trebuie să fac.” Îmi plăcea foarte mult de mică, eram atrasă de treaba asta și uite așa mă vedeți astăzi în fața voastră.

CANCAN.RO: Părinții tăi au fost cei care au descoperit că ai voce? Ei fac parte din această industrie sau au avut înclinații spre muzică?

AMI: Mama și tata au ureche muzicală foarte bună, mama cântă foarte frumos, bunicile mele au cântat foarte bine, tata, într-adevăr, are ureche extraordinar de bună. Stătea tot timpul așa cu urechea la ușă să vadă cât de bine cânt la vioară și de fiecare dată când mai greșeam câte o notă îmi zicea: „Uite, Andreea, vezi că ai greșit acolo nota respectivă.” Deci da, au muzica în sânge. Și pentru că pentru mine de mică a fost o pasiune, părinții m-au susținut, au fost mereu alături de mine și m-au îndrumat pe drumul ăsta și au fost acolo mereu alături de mine. Cred că mamei i-ar fi plăcut să cocheteze cu muzica și chiar îmi doresc pe viitor să cântăm ceva împreună la un concert personal de-ale mele, asta e în planurile mele.

CANCAN.RO: Ea a fost cel mai mare critic sau tatăl?

AMI: Tatăl. Da, a fost critic, dar într-un sens bun, pentru că datorită tatălui meu, atât eu, cât și fratele meu ne-am ținut de treabă și cu burta pe carte. A fost școala veche de educație, dar mie mi-a prins foarte bine. Am deprins din familie tot ceea ce înseamnă respectul pentru muncă, independența și seriozitatea în tot ceea ce facem.

Ce a învățat artista în ultima perioadă: „Eram prea critică cu mine”

CANCAN.RO: Tu acum cum ești cu tine? Ești critică, te privești cu detașare, încerci să te iubești mai mult?

AMI: Am perioade și perioade. Tot eu mă încurajez și îmi dau încredere și tot eu mă cert atunci când simt că lucrurile puteau să fie mai bine făcute. E un echilibru, sunt și zodia Balanței și atunci, într-adevăr, trec de la o extremă la alta, dar cu măsură. Am învățat să fac treaba asta pentru că în trecut eram mult prea critică cu mine în tot ceea ce făceam. Critica asta îmi făcea rău atât mie, cât și oamenilor din jurul meu, pentru că eram mereu nesigură, mereu nesigură pe mine și încercam să scot cât mai mult de la mine. Suntem oameni până la urmă și trebuie să ne dăm voie să fim așa cum suntem. Avem etape diferite de evoluție și atunci trebuie să acceptăm exact fiecare etapă așa cum este și să învățăm ceva din ea.

CANCAN.RO: Ai învățat singură treaba asta sau ai lucrat-o și în terapie?

AMI: Am lucrat singură treaba asta în primul rând, dar fac și terapie odată la ceva timp. Mă ajută să rămân cumva constantă și în echilibru cu emoțiile mele, pentru că viața e grea, pe de o parte, greu de dus în echilibru și cumva mă ajută să rămân într-o stare foarte bună.

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