„Mai bine nu veneai”. O tânără, pusă la zid după ce a lăsat 1.600 de lei la nuntă

Deși trebuia să fie un eveniment important, pentru o tânără invitată la nuntă s-a transformat într-un val de critici. Organizatorii au mustrat-o pe aceasta pentru cât a oferit la dar. Dezamăgită de comportamentul lor, ea a făcut o postare în mediul online care a stârnit imediat reacții.

Tânăra a deschis o dezbatere intensă pe rețelele de socializare. Aceasta a povestit că a oferit ca dar de nuntă 1.600 de lei pentru două persoane, iar organizatorii i-au reproșat că este prea puțin. Ea a explicat că acuzațiile au fost trimise prin intermediul unui SMS. Dezamăgită de cele întâmplate, a transmis totul în mediul online, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Tânără mustrată că a oferit un dar prea mic la nuntă

Femeia a fost invitată la nuntă de familia mirilor, chiar dacă nu au mai păstrat legătura de mai bine de 15 ani. Cu toate acestea, a acceptat invitația, iar darul a fost de 1.600 de lei. Ea a menționat în postare că a oferit darul din inimă, fără să se gândească la consecințe.

Am fost două persoane și darul a fost în jur de 1.600 de lei, pe care i-am dat cu tot dragul, a povestit tânăra în mediul online.

În plus, ea a precizat că s-a simțit bine la nuntă, însă regretă că aceste evenimente au fost tratate ca o afacere.

Am primit un mesaj de la acel membru al familiei cuplului să-mi spună că meniul a fost 100 de euro și că a primit de la X și Y 2.000 de lei. Sincer, m-am distrat la nuntă, deși nu mă așteptam, dar după mesajul ăsta regret că am fost, că am ajuns să vedem nunțile ca pe o afacere, și nu ca pe o bucurie. Cum vi se pare toată întâmplarea? Trebuia să fiu mai «up to date» (n.r. informată la zi) în privința sumei? Merit mustrarea?, a completat ea.

Cum au reacționat internauții

Postarea tinerei a stârnit un val uriaș de reacții. Mai mult decât atât, un viitor mire a explicat că ar trebui să rupă orice legătură cu acele persoane.

„Mergeți doar la nunțile unde mergeți cu drag și cu inima deschisă pentru miri. Dați cât puteți, măcar să acoperiți meniul, și atât.”/ „Eram abia după facultate și am fost invitat la o nuntă de oameni cu posibilități, dar nu aveam bani de așa ceva. Am dat 350 de lei, cred că sub valoarea meniurilor. M-a sunat ginerele a doua zi să-mi mulțumească pentru că am venit și să-mi spună că speră că m-am distrat. Acum cinci ani, când m-am însurat, mi-a fost rușine să-l invit, pentru că trecuseră anii și dădusem atât de puțin la nunta lui. A aflat că mă însor, m-a sunat să mă certe că nu l-am invitat și mi-a trimis o grămadă de bani. Lecția este că, în orice situație, contează doar caracterul omului”, sunt doar două dintre comentariile lăsate de internauți.

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