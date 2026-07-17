Un artist a făcut bani din gunoiul rămas după nunta lui Taylor Swift. Toate „suvenirurile” s-au vândut imediat

Un artist din New York a transformat gunoiul adunat din fața locului unde a avut loc nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce în obiecte de colecție care s-au epuizat în doar câteva zile. Potrivit publicației UPI, toate cele 50 de cuburi din plastic care conțineau resturile strânse după eveniment au fost cumpărate de fanii artistei.

Gunoiul de la nunta lui Taylor Swift, cumpărat de fani

Artistul Justin Gignac s-a îmbrăcat într-un smoking și a mers în fața Madison Square Garden, imediat după nunta din 3 iulie a lui Taylor Swift și Travis Kelce, pentru a strânge ceea ce alții ar fi considerat simple deșeuri.

El a adunat mucuri de țigară, pahare de hârtie, paie din plastic, bucăți de material textil, pungi, ambalaje de bomboane, un test de ovulație și chiar un singur AirPod stâng.

Toate aceste obiecte au fost aranjate în mici compoziții artistice și sigilate în cuburi transparente din plastic.

„Este gunoi rămas după petrecere. Colectat de la marginea unei povești de dragoste, în fața Madison Square Garden, cât de aproape puteai ajunge de ziua cea mare a lui Taylor și Travis fără să ai invitație”, a scris artistul pe site-ul său.

Fanii l-au confundat cu un invitat la nuntă

Într-o postare pe Instagram, Gignac a povestit că ținuta elegantă i-a făcut pe unii dintre fanii adunați în fața arenei să creadă că participase la nuntă.

Artistul a precizat însă că nu a fost invitat și că toate obiectele provin exclusiv din exteriorul locației.

„Din păcate, nu am fost invitat, așa că n-am avut acces la gunoiul cu adevărat bun din interior”, a glumit el într-un interviu acordat postului de radio CKIS-FM.

Toate cuburile s-au vândut în timp record

Fiecare cub purta inscripția „JUST&T MARRIED” și data nunții și a fost pus în vânzare pe site-ul artistului la prețul de 25 de dolari.

„Am făcut doar 50. Le spun «Pocket Garbage» și costă 25 de dolari fiecare”, a declarat Gignac pentru CBS New York.

Toate cele 50 de exemplare au fost cumpărate rapid de fanii lui Taylor Swift, cunoscuți drept „Swifties”.

Artistul spune că de ani buni transformă gunoiul strâns de pe străzile din New York și din alte orașe americane în obiecte de colecție dedicate unor evenimente importante.

„Am mai făcut astfel de cuburi pentru nunți. Puneam în ele jurămintele, cutiile verighetelor, numerele de pe mese și alte amintiri. Așa că am pregătit și un cub pentru Taylor și Travis, dacă îl vor”, a spus Justin Gignac.

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