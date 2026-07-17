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Mesajul transmis de Toto Dumitrescu, după ce fosta iubită a depus plângere împotriva lui: ”Știi foarte bine ce îmi faci”

De: Anca Chihaie 17/07/2026 | 20:39
Toto Dumitrescu
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La doar câteva săptămâni după episodul care a dus la internarea sa la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, Toto Dumitrescu revine în atenția publicului printr-o serie de postări publicate pe rețelele de socializare. Actorul, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, pare să transmită că încearcă să își reia viața obișnuită, însă imaginile distribuite în mediul online pare că se leagă tot de trecutul său.

La câteva săptămâni după incidentul care a dus la internarea lui Toto Dumitrescu, fosta sa parteneră, Alexandra, a decis să vorbească public despre experiența prin care a trecut. Tânăra a explicat că inițial nu și-a dorit să depună plângere împotriva actorului, însă și-a schimbat complet perspectiva după ce și-a văzut tatăl confruntându-se cu urmările acelui moment. Potrivit acesteia, faptul că părintele său a găsit-o rănită și plină de sânge a fost imaginea care a determinat-o să ia în calcul demersuri legale, considerând că niciun părinte nu ar trebui să treacă printr-o astfel de traumă.

Eu nu am vrut să depun plângere împotriva lui, dar m-am răzgandit. Știi cine a venit și a avut grijă de mine după acest incident? Tatăl meu care trecea pe stradă. Venise să-mi aducă cățelul acasă. M-a văzut plină de sânge din cap până-n picioare. Durerea aia din ochii lui tatălui meu… Motivul care m-a făcut să schimb a fost faptul că niciun alt părinte nu merită să-și vadă copilul în halul în care m-a văzut tatăl meu pe mine. Doar pentru asta… Durerea mea nu a fost durerea fizică, ci faptul că tatăl meu a trebuit să mă vadă. Eu am stat la pat, pentru că eram lovită peste tot. Nu am vrut să-i fac rău, apoi văzând trauma tatălui meu, am zis „nu pot s-o las așa”. Eu am încercat să trec peste, dar tatăl meu nu a trecut, a declarat iubita agresată de Toto Dumitrescu în emisiunea Dan Capatos Show.

Toto Dumitrescu, mesaj pentru fosta lui?

În timp ce declarațiile Alexandrei au fost intens discutate, și activitatea lui Toto Dumitrescu din mediul online atrage atenția. După ce a publicat fotografii dintr-un club, actorul a distribuit și un Instagram Story pe fundalul piesei „Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”, interpretată de Ariana Grande (VEZI VIDEO). Alegerea melodiei poate stârni numeroase interpretări, mai ales în contextul despărțirii și al conflictelor care au ajuns în atenția publicului.

Versurile melodiei transmit ideea unei persoane care îi cere cuiva aflat deja într-o relație să se despartă de parteneră, mărturisind că nu îi pasă de consecințe și că este atrasă de acea persoană. Printre versurile cunoscute se regăsesc: „Desparte-te de iubita ta, pentru că m-am plictisit”, „Știu că nu este corect, dar nu-mi pasă” și „Știi foarte bine ce îmi faci”. Mesajul piesei vorbește despre atracție, gelozie și dorința de a ocupa locul celeilalte persoane din relație.

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