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Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care își spală mașina în curte sau pe alei. Unde s-a luat decizia controversată

De: Anca Chihaie 17/07/2026 | 20:18
Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care își spală mașina în curte sau pe alei. Unde s-a luat decizia controversată
Autoturisme/foto: Pixabay
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Seceta prelungită a determinat autoritățile din München să introducă un set de restricții fără precedent privind utilizarea apei, măsuri care schimbă temporar obiceiurile de zi cu zi ale locuitorilor. Printre cele mai discutate decizii se numără interzicerea spălării autoturismelor personale în afara spălătoriilor auto comerciale, o regulă care are ca scop reducerea consumului inutil de apă într-o perioadă în care resursele sunt supuse unei presiuni tot mai mari.

Noile măsuri au fost adoptate în contextul unui deficit semnificativ de precipitații, acumulat pe parcursul ultimului an și jumătate. Nivelul redus al ploilor, combinat cu temperaturile foarte ridicate din ultimele luni, a dus la creșterea consumului de apă și la diminuarea rezervelor disponibile pentru alimentarea populației. În timpul episoadelor de caniculă din luna iunie, cererea zilnică de apă a depășit pragul de 400 de milioane de litri, ceea ce a determinat administrația locală să intervină prin restricții obligatorii.

Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care își spală mașina

Una dintre cele mai importante reguli vizează proprietarii de autoturisme. Spălarea mașinilor în curți, pe alei, în parcările private sau în alte spații neautorizate nu mai este permisă. Singurele locuri în care această activitate poate fi desfășurată rămân spălătoriile auto comerciale, unde instalațiile sunt proiectate pentru a utiliza apa într-un mod mai eficient și, în multe cazuri, pentru a recicla o parte din aceasta. Prin această măsură se urmărește limitarea risipei generate de spălarea manuală a vehiculelor, care presupune adesea un consum ridicat de apă potabilă.

Pachetul de restricții nu se oprește însă la această interdicție. Umplerea piscinelor private și a bazinelor destinate agrementului cu apă din rețeaua publică este suspendată pe durata aplicării măsurilor. În același timp, fântânile decorative care funcționează cu apă potabilă sunt scoase temporar din funcțiune pentru a reduce consumul în spațiile urbane.

Limitări importante au fost introduse și în ceea ce privește irigarea proprietăților private. Udarea grădinilor, peluzelor, gazonului și a altor suprafețe verzi din gospodării nu este permisă în intervalul orar 09:00–19:00, perioadă în care temperaturile sunt cele mai ridicate, iar evaporarea apei este considerabil mai mare. Prin această măsură se urmărește eliminarea consumului ineficient și încurajarea utilizării responsabile a resurselor disponibile.

Există, totuși, câteva excepții de la noile reguli. Activitățile agricole și silvice nu intră sub incidența acestor restricții, la fel ca întreținerea cimitirelor, a terenurilor sportive și a spațiilor verzi aflate în administrarea autorităților locale. Aceste domenii sunt considerate esențiale și beneficiază de un regim special pentru a evita afectarea culturilor, a infrastructurii publice și a altor activități de interes general.

Respectarea regulilor este supravegheată de autoritățile competente, iar încălcarea lor poate atrage sancțiuni financiare foarte severe. În cele mai grave situații, amenzile pot ajunge până la 50.000 de euro, valoare stabilită pentru a descuraja risipa și pentru a asigura respectarea măsurilor impuse în contextul crizei de apă.

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