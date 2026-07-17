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BANCUL DE VINERI | ”Vedeți că operația a reușit?”

De: Elisa Tîrgovățu 17/07/2026 | 19:36
BANCUL DE VINERI | ”Vedeți că operația a reușit?”
BANCUL DE VINERI | ”Vedeți că operația a reușit?”
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Pentru o doză de bună dispoziție la final de săptămână, o glumă bine aleasă poate fi ingredientul perfect. În această perioadă de vară, când atmosfera este una mai relaxată, CANCAN.RO le propune cititorilor un moment de divertisment care să le aducă zâmbetul pe buze. Bancul zilei are în centrul său o situație neașteptată, în care o intervenție medicală se dovedește a fi un succes…însă nu pentru pacientul potrivit.

– Ei, vedeți că operația a reușit? De ce v-ați zbătut atât la anestezie?

– Dom’ doctor, eu venisem să spăl geamurile!

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Examenul de conducere

Un tânăr dădea examenul pentru permisul auto. Examinatorul îl privește serios și spune:
— Bun, să începem cu o întrebare simplă. Ce faci dacă vezi un bătrân și o bătrână traversând strada?
— Încetinesc și îi las să treacă.
— Foarte bine. Dar dacă în spatele lor apare un copil?
— Îl las și pe el.
— Și dacă apare un câine?
— Îl las și pe el.
Examinatorul zâmbește:
— Excelent! Dar spune-mi, când mai conduci și tu?
Tânărul răspunde:
— Când se termină parada!

Pescarul norocos

Un pescar merge în fiecare weekend la același lac, dar nu prinde niciodată nimic. Într-o zi vede un bătrân care, în doar 10 minute, scoate cinci pești uriași.
Curios, îl întreabă:
— Domnule, care este secretul?
Bătrânul mormăie ceva cu gura închisă.
— Poftim? Nu v-am înțeles.
Bătrânul mormăie iar.
Pescarul insistă, iar bătrânul scuipă în palmă câțiva viermi și spune:
— Trebuie să-i ții calzi în gură!
Weekendul următor, pescarul vine pregătit. Ține viermii în gură și stă pe mal. La un moment dat îi sună telefonul. Încearcă să răspundă, scapă viermii, îi cade telefonul în apă, iar undița se încurcă în copac.
Bătrânul îl vede și îl întreabă:
— Ei, cum merge?
Pescarul răspunde:
— Nu știu dacă metoda dumneavoastră prinde pești, dar sigur atrage toate necazurile!

O blondă merge să se spovedească

– Părinte, am preacurvit.
– De câte ori, fiica mea?
– Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!!

O blondă comandă o pizza

– În câte felii să tai pizza? În 6 sau în 12?
Blonda: În 6, n-aș putea niciodată să mănânc 12 felii!”

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