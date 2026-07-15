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Bancul zilei | Gheorghe și Maria la mare

De: Anca Chihaie 15/07/2026 | 07:12
Bancul zilei | Gheorghe și Maria la mare
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Este miercuri, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

Gheorghe şi Maria la Mamaia:

– No, Mărie, dragă, hai mai iute că am găsit un loc liber pă plajă, aci aproape de apă! strigă Gheorghe, asudat tot.

– Vin amu, Gheorghe, vin! Da’ ia seamă, nu-s cam scumpe șezlongurile astea cu umbrelă de stuf?

— Apăi, am întrebat pe băiatul ăla de la bar și o zis că-i o sută de lei pe zi. Ne dă și-o apă caldă inclusă.

― No, și tu i-ai dat banii, Gheorghe? Că doar noi stăm numa’ două ceasuri, nu toată ziua!

— Păi nu i-am dat, Mărie, că m-am socotit eu bine în mintea mea de ardelean.
— Și ce-ai făcut, măi omule, unde stăm amu?
— No, i-am dat numa’ zece lei și i-am zis că eu nu stau pe șezlong, numa’ mă țin de marginea lui cu mâna și stau în picioare!

Alte bancuri haioase

Examenul de conducere

Un tânăr dădea examenul pentru permisul auto. Examinatorul îl privește serios și spune:
— Bun, să începem cu o întrebare simplă. Ce faci dacă vezi un bătrân și o bătrână traversând strada?
— Încetinesc și îi las să treacă.
— Foarte bine. Dar dacă în spatele lor apare un copil?
— Îl las și pe el.
— Și dacă apare un câine?
— Îl las și pe el.
Examinatorul zâmbește:
— Excelent! Dar spune-mi, când mai conduci și tu?
Tânărul răspunde:
— Când se termină parada!

Pescarul norocos

Un pescar merge în fiecare weekend la același lac, dar nu prinde niciodată nimic. Într-o zi vede un bătrân care, în doar 10 minute, scoate cinci pești uriași.
Curios, îl întreabă:
— Domnule, care este secretul?
Bătrânul mormăie ceva cu gura închisă.
— Poftim? Nu v-am înțeles.
Bătrânul mormăie iar.
Pescarul insistă, iar bătrânul scuipă în palmă câțiva viermi și spune:
— Trebuie să-i ții calzi în gură!
Weekendul următor, pescarul vine pregătit. Ține viermii în gură și stă pe mal. La un moment dat îi sună telefonul. Încearcă să răspundă, scapă viermii, îi cade telefonul în apă, iar undița se încurcă în copac.
Bătrânul îl vede și îl întreabă:
— Ei, cum merge?
Pescarul răspunde:
— Nu știu dacă metoda dumneavoastră prinde pești, dar sigur atrage toate necazurile!

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