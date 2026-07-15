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Cum scoți petele de cremă de protecție solară de pe haine. Greșeala pe care o fac mulți

De: Daniel Matei 15/07/2026 | 07:40
Cum scoți petele de cremă de protecție solară de pe haine. Greșeala pe care o fac mulți
Sursa foto: Shutterstock
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Crema de protecție solară este indispensabilă în sezonul cald, însă poate lăsa pete greu de îndepărtat pe haine, costume de baie sau alte materiale textile. Potrivit experților, aceste urme pot fi eliminate în multe cazuri dacă sunt tratate rapid și folosind metodele potrivite.

Specialiștii citați de Real Simple explică faptul că petele sunt provocate atât de uleiurile din compoziția produselor de protecție solară, cât și de anumite filtre UV, precum avobenzona. Acest ingredient poate reacționa cu mineralele din apa dură și poate lăsa pete galbene, portocalii sau maronii, în special pe hainele deschise la culoare.

Cum îndepărtezi corect petele

Primul pas este îndepărtarea excesului de produs fără a freca materialul, deoarece astfel pata se poate întinde și poate pătrunde mai adânc în țesătură. Apoi, zona afectată trebuie tratată cu un detergent lichid concentrat sau cu un produs pentru îndepărtarea petelor pe bază de enzime și lăsată să acționeze înainte ca haina să fie spălată conform instrucțiunilor de pe etichetă.

În cazul articolelor care necesită curățare chimică, experții recomandă evitarea soluțiilor improvizate și apelarea directă la o curățătorie profesională.

Ce faci dacă pata este deja uscată

Dacă pata persistă după spălare sau s-a uscat înainte de a fi tratată, îndepărtarea ei poate necesita mai multe încercări. Pentru hainele deschise la culoare, specialiștii recomandă folosirea unui înălbitor pe bază de oxigen, care poate elimina petele fără a deteriora țesătura.

În cazul tapițeriei, specialiștii recomandă un amestec de detergent de vase, oțet alb și apă. Zona pătată trebuie tamponată ușor cu o lavetă sau o cârpă curată, fără a fi frecată, apoi lăsată să se usuce în mod natural.

Experții atrag atenția și asupra unei greșeli frecvente: introducerea hainelor în uscător înainte ca pata să fie îndepărtată complet. Temperaturile ridicate pot fixa urmele în fibrele textile, făcându-le mult mai greu sau chiar imposibil de scos ulterior.

Pentru a preveni apariția petelor, specialiștii recomandă aplicarea produsului de protecție solară înainte de îmbrăcare și așteptarea câtorva minute până când acesta este absorbit complet în piele. De asemenea, produsele etichetate drept „anti-stain” pot reduce riscul de pătare a hainelor și costumelor de baie.

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