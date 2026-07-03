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Trucul simplu care scoate petele de grăsime de pe haine. Ai nevoie de doar două produse pe care cu siguranță le ai în casă

De: Daniel Matei 03/07/2026 | 06:10
Trucul simplu care scoate petele de grăsime de pe haine. Ai nevoie de doar două produse pe care cu siguranță le ai în casă
Sursa foto: Shutterstock
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Petele de grăsime sunt printre cele mai dificile de îndepărtat, iar o spălare obișnuită nu este întotdeauna suficientă. Iar dacă o pată simplă de ulei deja este o provocare, unele pete de grăsime, mai ales cele vechi, pot fi o adevărată bătaie de cap.

Însă, potrivit unui test realizat de publicația The Kitchn, există o metodă simplă care s-a dovedit mai eficientă decât alte soluții populare.

Jurnaliștii au testat cinci metode diferite pe pete de grăsime proaspătă, folosind aceeași cămașă din bumbac alb. După compararea rezultatelor, cea mai eficientă soluție a fost o combinație formată din sare și o soluție specială pentru îndepărtarea petelor de grăsime.

Primul pas este să presari sare peste pată imediat după ce aceasta apare, pentru ca granulele să absoarbă o parte din grăsime. După câteva minute, se aplică o soluție pentru îndepărtarea petelor, iar haina se spală conform instrucțiunilor de pe etichetă. Specialiștii recomandă să verifici dacă pata a dispărut complet înainte de a introduce haina în uscător, deoarece temperatura ridicată poate fixa definitiv urmele de grăsime în țesătură.

Ce faci dacă nu ai o soluție pentru pete

Dacă nu ai la îndemână un produs special, detergentul lichid de vase rămâne una dintre cele mai bune alternative. Acesta este conceput pentru a dizolva grăsimea și poate fi aplicat direct pe pată, unde trebuie lăsat să acționeze câteva minute înainte de spălare.

O altă metodă care a dat rezultate bune în test a fost folosirea bicarbonatului de sodiu. Acesta se presară peste pată, se lasă să absoarbă grăsimea, apoi se îndepărtează și, la nevoie, procedura se repetă înainte de spălare.

Indiferent de metoda aleasă, experții spun că viteza de reacție este esențială. Cu cât pata este tratată mai repede, cu atât șansele ca aceasta să dispară complet sunt mai mari.

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