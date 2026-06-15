Acasă » Știri » Ce lucruri din casă ar trebui spălate întotdeauna cu apă fierbinte. Lista recomandată de experți

Ce lucruri din casă ar trebui spălate întotdeauna cu apă fierbinte. Lista recomandată de experți

De: Daniel Matei 15/06/2026 | 07:40
Ce lucruri din casă ar trebui spălate întotdeauna cu apă fierbinte. Lista recomandată de experți
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Spălatul la temperaturi ridicate este adesea asociat cu igienizarea mai eficientă a obiectelor din casă, însă nu toate materialele au nevoie de același tratament.

Potrivit experților citați de Real Simple, există anumite lucruri care ar trebui curățate întotdeauna cu apă fierbinte pentru a elimina bacteriile, mirosurile și acumulările de murdărie.

Prosoapele albe

Prosoapele albe sunt printre cele mai frecvent recomandate articole pentru spălarea la temperaturi ridicate. Apa fierbinte ajută la îndepărtarea bacteriilor, a mirosurilor și a reziduurilor de detergent, menținând în același timp capacitatea de absorbție a materialului.

Obiectele folosite de persoane bolnave

Lenjeria de pat, prosoapele sau hainele persoanelor bolnave ar trebui spălate la temperaturi ridicate pentru a elimina bacteriile și eventualii agenți patogeni. Este una dintre cele mai importante recomandări pentru prevenirea răspândirii infecțiilor în gospodărie.

Culcușurile și jucăriile pentru animale

Obiectele folosite de animale de companie, cum ar fi păturile, culcușurile sau jucăriile din material textil, acumulează rapid păr, grăsimi și bacterii. Spălarea la cald este recomandată la intervale regulate pentru igienizare completă.

Lavetele și cârpele de curățenie

Lavetele folosite în bucătărie sau baie pot deveni rapid un mediu ideal pentru bacterii. Spălarea lor în apă fierbinte ajută la dezinfectare și previne răspândirea murdăriei dintr-o zonă în alta a casei.

Obiectele contaminate sau afectate de mucegai

Articolele expuse la mucegai, acarieni sau insecte trebuie tratate cu apă fierbinte pentru o curățare profundă. Temperaturile ridicate ajută la neutralizarea contaminanților și la igienizarea completă a materialului.

Lenjeria de pat

Lenjeria de pat acumulează zilnic transpirație, celule moarte și alergeni, motiv pentru care spălarea la temperaturi ridicate este considerată una dintre cele mai eficiente metode de curățare.

De ce contează temperatura apei

Experții subliniază că apa fierbinte este eficientă în special pentru articolele rezistente, cum ar fi bumbacul gros sau materialele de uz casnic, deoarece ajută la eliminarea bacteriilor și a murdăriei persistente.

Totuși, este important ca utilizatorii să verifice întotdeauna eticheta de întreținere a fiecărui produs, deoarece temperaturile ridicate pot deteriora anumite materiale sensibile.

CITEȘTE ȘI:

De ce hainele ies aspre din mașina de spălat. Greșeala pe care mulți oameni o fac fără să știe

Ce cicluri ne recomandă experții să folosim la mașina de spălat. Greșeala pe care o fac mulți

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Știri
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal
Știri
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său,…
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Mediafax
Fiul prințesei moștenitoare a Norvegiei, condamnat la 4 ani de închisoare
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
Gandul.ro
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi...
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la 40 de metri fără coarda de siguranță
Adevarul
Imagini şocante cu saltul mortal al unei tinere: a fost aruncată de la...
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Digi24
Ce miniștri pregătește Adrian Veștea? Anunțul momentului despre noul Guvern și programul politic
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina digitală de fier”
Mediafax
Cum îl păcălesc rușii pe Putin: VPN-uri, telefoane duble și fisurile din „cortina...
Parteneri
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical...
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie de 600 de ani
Click.ro
Lacul roz cu ape vindecătoare de lângă România se află într-un sat cu o istorie...
UDMR nu crede că Veștea vrea să continue programul lui Bolojan. Reacția dură a unui lider al partidului
Digi 24
UDMR nu crede că Veștea vrea să continue programul lui Bolojan. Reacția dură a unui...
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
Promotor.ro
Top 10 cele mai înmatriculate SUV-uri noi în România (2026)
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, cum se numesc rudele Papei?
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
go4it.ro
Ofertă Lidl: 3 aparate ieftine și utile pe care le vrea toată lumea în vacanță
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române. Decizia nu e definitivă. Ionuț Sindile: „Mulțumesc lui Dumnezeu că există dreptate!”
Gandul.ro
Pronunțare în dosarul „10 august”. Tribunalul Militar Bucureşti i-a achitat pe foştii şefi ai Jandarmeriei...
ULTIMA ORĂ
Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont ...
Tom Felton, din nou singur după șase ani de relație. Starul din Harry Potter și-ar fi făcut cont pe o aplicație de dating
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Vouchere de vacanță 2026. Regulile de utilizare și locurile din România unde le poți folosi
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ...
Sfârșit tragic pentru Mihaela, o femeie în vârstă de 50 de ani! A fost ucisă de fiul său, după ce i-a făcut un reproș banal
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Detaliul pentru care un hotel din Mamaia cere bani în plus. Reacțiile nu au întârziat să apară
Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în ...
Nicole Cherry, apariție spectaculoasă la petrecerea lui J Balvin. Cum a fost surprinsă artista în Columbia
George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului
George Gulie, antrenorul de campioni, a murit. A fost găsit fără viață într-o încăpere a clubului
Vezi toate știrile