Ce lucruri din casă ar trebui spălate întotdeauna cu apă fierbinte. Lista recomandată de experți

Spălatul la temperaturi ridicate este adesea asociat cu igienizarea mai eficientă a obiectelor din casă, însă nu toate materialele au nevoie de același tratament.

Potrivit experților citați de Real Simple, există anumite lucruri care ar trebui curățate întotdeauna cu apă fierbinte pentru a elimina bacteriile, mirosurile și acumulările de murdărie.

Prosoapele albe

Prosoapele albe sunt printre cele mai frecvent recomandate articole pentru spălarea la temperaturi ridicate. Apa fierbinte ajută la îndepărtarea bacteriilor, a mirosurilor și a reziduurilor de detergent, menținând în același timp capacitatea de absorbție a materialului.

Obiectele folosite de persoane bolnave

Lenjeria de pat, prosoapele sau hainele persoanelor bolnave ar trebui spălate la temperaturi ridicate pentru a elimina bacteriile și eventualii agenți patogeni. Este una dintre cele mai importante recomandări pentru prevenirea răspândirii infecțiilor în gospodărie.

Culcușurile și jucăriile pentru animale

Obiectele folosite de animale de companie, cum ar fi păturile, culcușurile sau jucăriile din material textil, acumulează rapid păr, grăsimi și bacterii. Spălarea la cald este recomandată la intervale regulate pentru igienizare completă.

Lavetele și cârpele de curățenie

Lavetele folosite în bucătărie sau baie pot deveni rapid un mediu ideal pentru bacterii. Spălarea lor în apă fierbinte ajută la dezinfectare și previne răspândirea murdăriei dintr-o zonă în alta a casei.

Obiectele contaminate sau afectate de mucegai

Articolele expuse la mucegai, acarieni sau insecte trebuie tratate cu apă fierbinte pentru o curățare profundă. Temperaturile ridicate ajută la neutralizarea contaminanților și la igienizarea completă a materialului.

Lenjeria de pat

Lenjeria de pat acumulează zilnic transpirație, celule moarte și alergeni, motiv pentru care spălarea la temperaturi ridicate este considerată una dintre cele mai eficiente metode de curățare.

De ce contează temperatura apei

Experții subliniază că apa fierbinte este eficientă în special pentru articolele rezistente, cum ar fi bumbacul gros sau materialele de uz casnic, deoarece ajută la eliminarea bacteriilor și a murdăriei persistente.

Totuși, este important ca utilizatorii să verifice întotdeauna eticheta de întreținere a fiecărui produs, deoarece temperaturile ridicate pot deteriora anumite materiale sensibile.

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