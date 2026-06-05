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De ce hainele ies aspre din mașina de spălat. Greșeala pe care mulți oameni o fac fără să știe

De: Daniel Matei 05/06/2026 | 07:40
De ce hainele ies aspre din mașina de spălat. Greșeala pe care mulți oameni o fac fără să știe
Sursa foto: Shutterstock
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Puține lucruri sunt mai neplăcute decât să scoți hainele din mașina de spălat și să observi că sunt rigide, aspre sau lipsite de textura moale și plăcută pe care o aștepți după spălare.

Potrivit specialiștilor citați de Real Simple, problema este mai frecventă decât cred mulți și are câteva cauze surprinzătoare.

Deși multe persoane dau vina pe detergent sau pe vechimea mașinii de spălat, experții spun că textura neplăcută a hainelor este adesea rezultatul acumulării de reziduuri, al apei dure sau al unor obiceiuri greșite de spălare.

De ce devin hainele rigide după spălare

Una dintre cele mai comune cauze este utilizarea unei cantități prea mari de detergent. Deși poate părea contraintuitiv, excesul de detergent nu curăță mai bine hainele. În schimb, acesta poate lăsa reziduuri în țesături, care le fac să se simtă mai aspre după uscare.

Apa dură reprezintă o altă problemă frecventă. Mineralele precum calciul și magneziul se pot acumula în fibrele textile, afectând textura materialelor și reducând eficiența detergentului.

Specialiștii atrag atenția și asupra supraîncărcării mașinii de spălat. Atunci când tamburul este prea plin, hainele nu au suficient spațiu pentru a se clăti corespunzător, iar reziduurile de detergent și murdărie pot rămâne în țesături.

Nu doar spălarea este importantă. Modul în care sunt uscate hainele poate contribui la apariția senzației de rigiditate. Atunci când hainele sunt lăsate prea mult timp la uscat în aer liber, în special în condiții de temperatură ridicată sau vânt puternic, fibrele pot deveni mai rigide. Același lucru se poate întâmpla și dacă articolele sunt uscate excesiv în uscătorul automat.

Cum poți face hainele mai moi

Experții recomandă, în primul rând, respectarea cantității de detergent indicate pe ambalaj și evitarea tendinței de a adăuga produs „în plus”.

De asemenea, este importantă curățarea periodică a mașinii de spălat, deoarece reziduurile acumulate în tambur și în compartimentele pentru detergent pot afecta rezultatele fiecărei spălări.

Pentru locuințele în care apa este foarte dură, utilizarea unor soluții pentru reducerea depunerilor minerale poate ajuta la menținerea hainelor moi și la prelungirea duratei de viață a țesăturilor. Specialiștii mai spun că simpla scuturare a hainelor înainte de a fi puse la uscat și scoaterea lor imediat după terminarea ciclului de uscare poate contribui la păstrarea unei texturi mai plăcute.

CITEȘTE ȘI:

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