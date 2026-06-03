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Ce cicluri ne recomandă experții să folosim la mașina de spălat. Greșeala pe care o fac mulți

De: Daniel Matei 03/06/2026 | 06:10
Ce cicluri ne recomandă experții să folosim la mașina de spălat. Greșeala pe care o fac mulți
Sursa foto: Shutterstock
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Mulți utilizatori folosesc în mod obișnuit același program al mașinii de spălat pentru aproape toate tipurile de haine, însă specialiștii avertizează că alegerea greșită a ciclului poate afecta atât curățarea, cât și durata de viață a țesăturilor.

Potrivit experților citați de Good Housekeeping, fiecare program al mașinii de spălat este conceput pentru un tip diferit de încărcătură, iar folosirea unui ciclu prea intens sau prea delicat poate duce fie la deteriorarea hainelor, fie la o curățare insuficientă.

Specialiștii spun că programul „Normal” este cel mai des utilizat și, în multe cazuri, cel mai eficient pentru hainele de zi cu zi, precum tricouri, lenjerie sau articole din bumbac. Acesta folosește o acțiune de spălare echilibrată, suficient de puternică pentru murdărie obișnuită, dar fără a deteriora țesăturile rezistente.

Totuși, experții avertizează că utilizarea excesivă a acestui program pentru materiale delicate poate duce la uzură prematură.

Când trebuie folosit ciclul pentru „pete dificile”

Pentru articole foarte murdare, cum ar fi prosoapele, lenjeria de pat sau hainele de lucru, specialiștii recomandă programul pentru pete dificile. Acesta folosește o acțiune de spălare mai intensă, temperaturi mai ridicate și un timp mai lung de funcționare pentru a îndepărta petele dificile.

Pentru haine fragile, cum ar fi dantela, mătasea sau articolele cu detalii fine, este recomandat ciclul „Delicates”. Acesta folosește o spălare mai blândă, apă rece și o centrifugare mai lentă, pentru a preveni deteriorarea materialelor.

Programul rapid, util doar în anumite situații

Ciclul „Quick Wash” este util pentru haine purtate puțin sau pentru reîmprospătarea rapidă a unei încărcături mici. Însă experții avertizează că nu este potrivit pentru haine foarte murdare, deoarece timpul scurt nu permite o curățare completă.

Cicluri speciale pentru eficiență și igienă

Alte programe, precum „Rinse & Spin”, sunt destinate unor nevoi specifice: eliminarea bacteriilor sau clătirea hainelor fără spălare completă. Acestea nu ar trebui folosite zilnic, ci doar în situații punctuale.

Specialiștii recomandă alegerea ciclului în funcție de tipul de material și gradul de murdărie, nu folosirea unui singur program pentru toate tipurile de haine. O selecție corectă poate îmbunătăți rezultatele spălării și poate prelungi durata de viață a hainelor.

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