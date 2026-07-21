Dragoș Bucur, amenințat de vecinii săi. De la ce a pornit conflictul

Viața la țară a venit și cu provocări pentru Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Recent, actorul a ajuns în mijlocul unei altercații verbale cu o parte dintre vecinii săi. Totul a pornit după ce acesta le-a cerut unor tineri să dea volumul muzicii mai încet.
În toiul nopții de luni spre marți (20-21 iulie), deranjat de muzica de petrecere a unor vecini care îl serbau pe Sfâtul Ilie, Dragoș Bucur a ajuns în mijlocul unor unui schimb de replici acide și amenințări indirecte. Fostul prezentator TV a filmat confruntarea verbală.
La un moment dat, un bărbat intervine în conflict și încearcă să aplaneze cearta. Acesta încearcă să preia discuția, însă nu este lăsat de tinerii petrecăreți.
„Nu e ok ce faci”, îi spune un vecin.
„Nu e ok ce fac eu? De câte ori am venit la voi și v-am rugat să lăsați muzica mai încet?”, replică actorul.
„Vino la mine la poartă dacă vrei să stăm de vorbă”, intervine o altă persoană.
„De ce, mă ameninți?”, întreabă Dragoș Bucur.
„Ai făcut un film de curând. Ai grijă, că o să avem de-a face amândoi”, îi spune unul dintre vecini, mesaj pe care actorul îl interpretează drept o amenințare.
„Aaa, ați auzit și asta? Inclusiv asta o să fie folosit, prietene”, mai afirmă Dragoș Bucur.
Actorul își continuă apoi discursul și chiar vrea să-l facă cunoscut pe unul dintre tinerii petrecăreți, care ar lucra în armată: „Ia zi, zi-mi tu, cum o să avem de-a face? Ia zi! Băi, băieți, s-au mai schimbat vremurile, nu mai e cum știați voi. Lucrezi în armată, nu? Hai să te vadă și colegii tăi din armată ce faci.”
„Domnul Dragoș, vă rog eu… e sărbătoare”, intervine bărbatul.
„E sărbătoare? Și de aia nu pot eu să dorm cu copiii?”, răspunde Dragoș Bucur.
„Domnul Dragoș, avem vârsta apropiată. Vă rog eu, dacă tinerii ăștia și-au serbat ziua. Eu nu vă spun nimic cu răutate”, a spus bărbatul care încerca să aplaneze conflictul.
„A câta oară anul ăsta? Vă mai întreb o dată”, îi răspunde actorul.
Într-un final, Dragoș Bucur se retrage din conflict și le mărturisește prietenilor virtuali că a chemat poliția și așteaptă ca aceștia să facă dreptate.
„Cam asta se întâmplă. Asta e partea neplăcută. Am sunat și la Poliție, o să vină și Poliția”, spune acesta.
Mariana din Fetești a apelat la echipa emisiunii „Visuri la Cheie” pentru a-i renova locuința, dar nu avea să bănuiască ce va urma. Adevărul înfricoșător descoperit de Dragoș Bucur sub apartament
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă