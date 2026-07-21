Dragoș Bucur, amenințat de vecinii săi. De la ce a pornit conflictul

Viața la țară a venit și cu provocări pentru Dragoș Bucur și Dana Nălbaru. Recent, actorul a ajuns în mijlocul unei altercații verbale cu o parte dintre vecinii săi. Totul a pornit după ce acesta le-a cerut unor tineri să dea volumul muzicii mai încet.

În toiul nopții de luni spre marți (20-21 iulie), deranjat de muzica de petrecere a unor vecini care îl serbau pe Sfâtul Ilie, Dragoș Bucur a ajuns în mijlocul unor unui schimb de replici acide și amenințări indirecte. Fostul prezentator TV a filmat confruntarea verbală.

Dragoș Bucur, amenințat de un grup de petrecăreți

La un moment dat, un bărbat intervine în conflict și încearcă să aplaneze cearta. Acesta încearcă să preia discuția, însă nu este lăsat de tinerii petrecăreți.

„Nu e ok ce faci”, îi spune un vecin. „Nu e ok ce fac eu? De câte ori am venit la voi și v-am rugat să lăsați muzica mai încet?”, replică actorul. „Vino la mine la poartă dacă vrei să stăm de vorbă”, intervine o altă persoană. „De ce, mă ameninți?”, întreabă Dragoș Bucur. „Ai făcut un film de curând. Ai grijă, că o să avem de-a face amândoi”, îi spune unul dintre vecini, mesaj pe care actorul îl interpretează drept o amenințare. „Aaa, ați auzit și asta? Inclusiv asta o să fie folosit, prietene”, mai afirmă Dragoș Bucur.

Actorul își continuă apoi discursul și chiar vrea să-l facă cunoscut pe unul dintre tinerii petrecăreți, care ar lucra în armată: „Ia zi, zi-mi tu, cum o să avem de-a face? Ia zi! Băi, băieți, s-au mai schimbat vremurile, nu mai e cum știați voi. Lucrezi în armată, nu? Hai să te vadă și colegii tăi din armată ce faci.”

„Domnul Dragoș, vă rog eu… e sărbătoare”, intervine bărbatul. „E sărbătoare? Și de aia nu pot eu să dorm cu copiii?”, răspunde Dragoș Bucur. „Domnul Dragoș, avem vârsta apropiată. Vă rog eu, dacă tinerii ăștia și-au serbat ziua. Eu nu vă spun nimic cu răutate”, a spus bărbatul care încerca să aplaneze conflictul. „A câta oară anul ăsta? Vă mai întreb o dată”, îi răspunde actorul.

Într-un final, Dragoș Bucur se retrage din conflict și le mărturisește prietenilor virtuali că a chemat poliția și așteaptă ca aceștia să facă dreptate.

„Cam asta se întâmplă. Asta e partea neplăcută. Am sunat și la Poliție, o să vină și Poliția”, spune acesta.

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