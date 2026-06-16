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Mariana din Fetești a apelat la echipa emisiunii „Visuri la Cheie” pentru a-i renova locuința, dar nu avea să bănuiască ce va urma. Adevărul înfricoșător descoperit de Dragoș Bucur sub apartament

De: Alina Drăgan 16/06/2026 | 07:44
Mariana din Fetești a apelat la echipa emisiunii Visuri la Cheie pentru a-i renova locuința, dar nu avea să bănuiască ce va urma. Adevărul înfricoșător descoperit de Dragoș Bucur sub apartament
Adevărul înfricoșător descoperit de Dragoș Bucur sub apartament
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În cea de-a șasea ediție a noului sezon Visuri la Cheie, echipa emisiunii a ajuns în Fetești, la familia Boitan. Mariana și cei doi copii ai săi, Andrei și Valentina, locuiau în condiții dificile, într-un apartament plin de mucegai. Însă, Dragoș Bucur și colegii săi au schimbat acest lucru. Echipa emisiunii s-a pus pe renovat, dar nu avea să bănuiască ce va urma. Adevărul înfricoșător descoperit de Dragoș Bucur sub apartament.

În una dintre cele mai recente ediții ale emisiunii Visuri la Cheie, publicul a cunoscut familia Boitan. Până în anul 2013, Gabriel, Mariana și cei doi copii ai lor, Andrei și Valentina, trăiau fericiți și își făceau planuri de viitor.

Însă, viața lor s-a schimbat radical când Gabriel, plutonier în echipa ISU Fetești, și-a pierdut viața în urma unui accident întâmplat în timpul unei acțiuni de salvare. De atunci, viața familiei Boitan s-a schimbat complet.

Adevărul înfricoșător descoperit de Dragoș Bucur sub apartament

Echipa Visuri la Cheie a venit în ajutorul Marianei și al celor doi copii ai acesteia. Cei trei locuiau în condiții dificile, într-un apartament plin de mucegai, iar din această cauză, fetița era în permanență bolnavă. Dragoș Bucur și echipa sa au început renovarea și au fost șocați când au văzut ce se ascunde sub apartament.

Echipa emisiunii a vrut să identifice sursa mucegaiului și au fost uimiți de ce au descoperit atunci când au început să scoată parchetul. Primul șoc a venit atunci când au descoperit vreo trei straturi de parchet suprapuse.

„Colegul meu s-a apucat să vadă ce e sub parchetul tău. Ăsta este un moment foarte, foarte important. Pentru că o să ne dăm seama, de fapt, de unde vine tot mucegaiul din apartamentul tău. Avem așa un parchet, încă un parchet și sub parchetul ăsta ce e? O placă?”, a spus Dragoș Bucur, contrariat.

Adevărul înfricoșător descoperit de Dragoș Bucur sub apartament /Foto: Captură Pro TV

După ce fiecare strat de parchet a fost eliminat, arhitecții au mai avut parte de un șoc. Sub pardoseală au găsit multă umezeală, practic pardoseala casei era complet îmbibată, aceasta fiind și sursa mucegaiului din apartament.

„Practic pardoseala casei plutea. Nu era apă, apă, dar era o umiditate atât de ridicată încât suportul de sub al doilea strat de parchet era spulberat. Era carton ținut în apă”, a spus șocat unul dintre arhitecți.

 

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