Creatoare de modă, găsită moartă pe un iaht. Detaliile tulburătoare descoperite de anchetatori

Noi detalii ies la iveală la un an de la moartea creatoarei de modă Martha Nolan-O’Slatarra. Familia acesteia nu are liniște și a deschis un proces în instanță pentru moarte abuzivă, cerând despăgubiri de 50 de milioane de dolari. Deși inițial decesul antreprenoarei fusese pus pe seama unei supradoze, noile detalii sugerează o posibilă agresiune și o scenă a crimei trucată.

Martha Nolan-O’Slatarra a fost o creatoare de modă și antreprenoare de origine irlandeză stabilită în Manhattan. Aceasta a fost găsită moartă în condiții suspecte la bordul unui iaht numit „The Ripple”, în august 2025, la Montauk Yacht Club din New York.

Deși autoritățile au bănuit inițial că decesul acesteia a fost provocat de o supradoză accidentală, noi rapoarte medicale din august 2026 au dezvăluit că, în momentul în care paramedicii au sosit la fața locului, tânăra prezenta urme de sânge uscat și semne care au ridicat suspiciuni de agresiune.

Detaliile tulburătoare descoperite de anchetatori

Continuă ancheta în cazul morții creatoarei de modă Martha Nolan-O’Slatarra. În data de 5 august 2026, familia acesteia a depus o acțiune în instanță pentru moarte abuzivă, cerând despăgubiri de 50 de milioane de dolari împotriva proprietarului iahtului, acuzându-l de „neglijență gravă” și „comportament nesăbuit”.

Martha Nolan-O’Slatarra a murit în noaptea de 5 august 2025, în Montauk, New York. Femeia a fost găsită inconștientă pe un iaht, în jurul miezului nopții. Potrivit detaliilor din anchetă, femeia ar fi murit cu o oră înainte să fie găsită.

Însă, un raport medical arată că era rece și avea urme de sânge pe gură, piept și pe partea din spate a capului. S-ar fi găsit sânge și pe podeaua de lângă trupul ei, deși nu s-a observat nicio sângerare activă și nici surse evidente de traumă.

De asemenea, raportul menționează că un „bărbat suplimentar” se afla la fața locului în momentul stopului cardiac. Bărbatul, neidentificat în raport, le-a spus paramedicilor că se afla în pat cu Nolan-O’Slatarra și că a sunat la serviciile de urgență când nu a reușit să o trezească.

În ciuda acestor detalii, proprietarul iahtului este singura persoană confirmată anterior ca fiind prezentă la fața locului și care a văzut-o în viață pentru ultima dată. Acesta ar fi fost văzut fugind după ajutor pe docul clubului de iahting Montauk Yacht Club, complet nud, în jurul miezului nopții, pe 5 august 2025.

Deși inițial moartea creatoarei de modă s-a pus pe seama unei supradoze accidentale, o autopsie comandată de familia acesteia a arătat că în organismul ei au fost găsite doar urme infime de cocaină. Deși a trecut un an de la cele întâmplate, ancheta este încă în desfășurare, iar moartea creatoarei de modă rămâne învăluită în mister.

„Treaba asta miroase urât”

Patrick Zirpoli, investigator privat și caporal în retragere al Poliției Statului Pennsylvania, cu o experiență de peste două decenii în investigarea scenelor de crimă și a omuciderilor, spune că datele din anchetă nu se leagă, iar totul ar părea o scenă a crimei trucată.

„Treaba asta miroase urât. Doar prin prisma acestui raport, este un caz problematic. Trebuie să se fi întâmplat ceva care să provoace sângerarea din gură. Și cred că ea… era decedată cu mult înainte ca echipajele de prim ajutor să ajungă acolo

Nu văd cum ar putea fi vorba de o supradoză de droguri. Există lucruri care indică o supradoză, cum ar fi spuma la gură. O supradoză de droguri nu îți va provoca sângerări în gură. Trebuie să fi existat un fel de agresiune sau ceva asemănător”, spune expertul.

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