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Doliu în lumea sportului! Fostul rugbist Alex Șuler a murit la scurt timp după ce a fost operat. Avea doar 25 de ani

De: Alina Drăgan 08/08/2026 | 20:41
Doliu în lumea sportului! Fostul rugbist Alex Șuler a murit la scurt timp după ce a fost operat. Avea doar 25 de ani
Alex Șuler s-a stins din viață /Foto: Facebook
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Doliu în lumea sportului! Fostul rugbist Alex Șuler s-a stins din viață la vârsta de doar 25 de ani. Acesta a murit la scurt timp după ce a fost operat. În luna iulie, fostul sportiv fusese diagnosticat cu o boală grea, care i-a adus în cele din urmă sfârșitul. Cu ce afecțiune se confrunta sportivul?

Alex Șuler a murit în data de 6 august, în ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-l salva. În luna iulie a acestui an, tânărul de 25 de ani fusese diagnosticat cu pancreatită. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar medicii erau optimiști în ceea ce îl privește. După două săptămâni de la operație, acesta a fost externat, iar starea lui părea să se îmbunătățească.

Însă, în această săptămână, fostul sportiv s-a simțit, din nou, rău și a ajuns de urgență la spital. Cadrele medicale au decis efectuarea unei noi intervenții chirurgicale. Dar de această dată starea fostului rugbist s-a agravat. Alex Șuler a intrat în comă, iar în ciuda eforturilor medicilor nu a mai putut fi salvat.

Alex Șuler s-a stins din viață

Născut în 2001 și crescut în Italia, Alex Șuler și-a început traseul sportiv la clubul Ancona, înainte de a reveni în România. În țară, acesta a evoluat pentru CSS 2 Baia Mare. Talentul său l-a făcut rapid remarcat, iar fostul sportiv a fost convocat la echipele naționale U18 și U20 ale României. A participat la Campionatele Europene de juniori, iar ulterior a evoluat și pentru U Elbi Cluj.

Decesul lui Alex Șuler, la o vârstă atât de fragedă, a dus multă durere. Colegii și familia sunt șocați de cele întâmplate, iar mesajele de condoleanțe au curs în mediul online. De asemenea, și iubita sportivului a transmis un mesaj sfâșietor în memoria acestuia.

„Iubitul meu, nu-mi găsesc cuvintele să exprim durerea pe care o simt. Plecarea ta a lăsat un gol imens în sufletul meu. Îți voi păstra mereu vie amintirea și voi purta în inimă fiecare clipă petrecută împreună. Îți mulțumesc pentru iubirea, grija și fericirea pe care mi le-ai oferit. Vei rămâne pentru totdeauna iubirea vieții mele. Odihnește-te în pace, dragostea mea. Nu te voi uita niciodată”, a transmis tânăra, în mediul online.

 

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