Romeo Vasiloni, dedicație de dragoste pentru Ema Oprișan. Ce mesaj i-a trimis

După difuzarea emisiunii Insula iubirii – Reuniuni, ediția în care Romeo Vasiloni, Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au fost din nou față în față, fosta ispită masculină pare să fie „răvășit” de-a binelea de revedere. Fără să stea pe gânduri, acesta i-a făcut Emei o dedicație publică de dragoste.

Încă de la participarea în sezonul 7 al emisiunii Insula iubirii, Romeo Vasiloni și-a exprimat slăbiciunea față de Ema Oprișan. Ispita a încercat aproape tot timpul o apropiere cu bruneta, însă fără prea mult succes. După terminarea filmărilor din Thailanda, cei doi au continuat să vorbească, însă nici de data asta fără șanse prea mari de apropiere.

„După încheiere cred că am vorbit de câteva ori, am vorbit cu toții pe grup și după ce ne-am separat ne-am întâlnit la o terasă, a venit acolo, am fost mai mulți. Nu a fost nimic diferit. Nu a existat, nu va exista”, a mărturisit Ema Oprișan, la Insula iubirii – Reuniuni.

Romeo Vasiloni, declarație de dragoste pentru Ema Oprișan

Cu ocazia sezonului aniversar Insula iubirii – Reuniuni, Romeo Vasiloni și Ema au ajuns din nou față în față. Înainte de a ajunge la ceremonia focului, fosta ispită și-a exprimat încă dorința să o revadă pe Ema, dorință care i s-a îndeplinit. După revedere, cei trei au avut ocazia să urmărească imagini de la Insula iubirii sezonul 7, secvențe din care nu au lipsită discuțiile acide dintre Răzvan Kovacs și fostul său rival.

După revedere, se pare că Romeo a rămas cu gândul la Ema. Recent, el i-a făcut brunetei o declarație de dragoste pe TikTok. Mai în glumă, mai în serios, el a postat o melodie din categoria hiturilor „oldies but goldies”, în dreptul căreia a ascris: „I-auzi Ema”.

„Fericirea tu mi-ai luat / Atunci când ai plecat / Mi-au rămas lacrimile și amintirile / Dacă tu crezi că ți-e bine acum fără mine / Lacrimile mele să-ți aducă fericire”, sunt versurile pe care s-a postat Romeo Vasiloni, pe TikToK.

Așa cum era de așteptat, postarea de pe TikTok a fost „asaltată” de utilizatori. Vă prezentăm o parte dintre reacțiile acestora:

„Tu încă mai ai speranță?” „Am și murit” „Ema simte pentru tine atracție, dar obseria de nebunu ăla e la cote maxime” „Merită un bărbat ca tine” „Păcat. Vă potriviți perfect, dar ea îl iubește pe ăla că e un tătic bun :)))” „Ema oricum aude numai ce vrea” „Nu pot să o înțeleg pe Ema… cum să preferi un bărbat ca Răzvan în defavoarea lui Romeo?!”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

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