A lăsat totul pentru Gabi Torje, apoi a urmat despărțirea. Iulia Pârlea: „Stăteam în casă să plâng”

În urmă cu aproape un deceniu, Gabi Torje și Iulia Pârlea formau unul dintre cuplurile care atrăgeau atenția. Relația celor doi părea una serioasă și toată lumea se aștepta ca aceștia să facă pasul următor. Însă, în loc de nuntă a venit despărțirea.

Relația dintre Iulia Pârlea și Gabi Torje a durat vreme de doi ani, iar cei doi păreau că formează un cuplu sudat. Mai mult, vedeta chiar a renunțat la job-ul ei și l-a urmat pe fotbalist în Spania. Însă, în ciuda acestor lucruri, povestea de iubire nu a rezistat, iar despărțirea a fost una grea pentru Iulia Pârlea.

A lăsat totul pentru Gabi Torje, apoi a urmat despărțirea

Iulia Pârlea și-a pus speranțele în relația cu Gabi Torje. Aceasta a făcut sacrificii pentru relație, naveta devenise deja o obișnuință, iar în anul 2014 și-a dat demisia de la Digi 24 și s-a mutat în Spania, acolo unde fotbalistul evolua în La Liga.

Însă, deși apropiații credeau că aceștia o să facă pasul cel mare, în loc de nuntă a venit despărțirea, iar distanța se pare că a fost principalul motiv care le-a ruinat relația.

„Distanţa a fost principalul motiv care a dus la despărţire. Iulia făcea naveta mult mai des decât Gabi şi cred că se săturase să fie mereu pe drumuri. Din această cauză au apărut tot mai multe certuri între ei şi au hotărât de comun acord să se despartă”, declarau surse din anturajul celor doi.

De asemenea, în urmă cu ceva timp, Iulia Pârlea recunoștea că despărțirea de Gabi Torje a fost destul de dureroasă pentru ea. Prezentatoarea a suferit mult atunci când povestea de iubire a ajuns la final.

„Și după relația cu Gabi (n.r. Torje) am suferit. M-a lăsat o zi, două, trei, cinci, eu niciun semn. Eu stăteam în casă, să plâng. M-a sunat după o săptămână, că e în fața blocului. Am urcat în mașină. Zice: «Te-am lăsat, dar cât?» Imediat mi s-a… Aveam nevoie! Mi-a zis: «Te-am mângâiat pe cap, dar ajunge!»”, declara Iulia Pârlea, în cadrul podcastului realizat de Cătălin Măruță.

În schimb, pentru fotbalist despărțirea pare să fi fost ceva mai ușoară. La scurt timp după ce povestea cu Iulia Pârlea s-a încheiat, Gabi Torje a publicat pe rețelele sociale un mesaj scurt, dar grăitor: „100% singur”.

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Foto: Instagram