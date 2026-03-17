Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat! A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat: „Pusesem pe story locația”

De: Alina Drăgan 17/03/2026 | 13:10
Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat /Foto: Captură video
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Recent, Iulia Pârlea a trecut printr-o experiență de coșmar. Vedeta de la Pro TV are numeroși admiratori, însă unii dintre ei nu au limite. Astfel, aceasta a ajuns într-o situație neașteptată, care a speriat-o serios. Un admirator a depășit orice așteptări, a urmărit-o și chiar a urcat peste ea în mașină. Cum a reacționat Iulia Pârlea când s-a trezit cu un bărbat mascat în mașina sa?

Iulia Pârlea a vorbit despre una dintre experiențele de groază pe care le-a trăit recent. Aceasta este o femeie frumoasă, nu duce lipsă de admiratori, iar apariția sa pe micile ecrane a crescut considerabil numărul de bărbați care o curtează.

Așa că vedeta Pro TV este deja obișnuită să primească numeroase mesaje de apreciere și mici atenții de la admiratorii săi. Însă, unii întrec limita. Așa s-a întâmplat și recent când Iulia Pârlea a fost urmărită de un bărbat mascat.

„De admiratori n-am dus lipsă niciodată. Să fiu puțin lipsită de modestie, am avut admiratori și când nu eram la televizor. De când sunt pe micile ecrane am însă din toate categoriile, ce-i drept. Unii sunt foarte drăguți, îmi trimit flori sau mesaje, alții mă așteaptă în fața televiziunii, ceea ce nu e ok din punctul meu de vedere.

Dar, după ultima pățanie, faptul că m-ar aștepta în fața televiziunii nu mi s-ar mai părea așa o nenorocire. Cu toate că, repet, nu e nici asta în regulă. Recent, un domn cu o mască pe față s-a urcat la mine în mașină. Sunt mândră de mine, de felul în care am reacționat”, a declarat vedeta, potrivit viva.ro.

Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat /Foto: Instagram

A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat

Atunci când s-a trezit cu un bărbat mascat la ea în mașină, inițial Iulia Pârlea a înghețat de frică. Mai apoi, aceasta a încercat să discute cu bărbatul, care s-a dovedit un admirator. Însă, a dus pasiunea pentru vedeta Pro TV prea departe.

A urmărit-o, a intrat peste ea în mașină, iar mai apoi a început să își declare admirația. Din fericire, pățania s-a încheiat cu bine, însă Iulia Pârlea a tras o sperietură serioasă.

„Prima oară am țipat, că m-am speriat, după care am conștientizat că trebuie să vorbesc frumos, că era clar că omul avea niște probleme la cap dacă a recurs la gestul ăsta. A înțeles până la urmă, a coborât din mașina mea. Dar mi-a dat de gândit treaba asta și i-am spus și lui: Faptul că apar la televizor nu-ți dă dreptul să urci peste mine în mașină. E șocant, sincer! Nu poți să intri cu bocancii în viața unui om doar pentru că-l vezi la televizor.

A spus diverse, nici nu vreau să mai vorbesc despre asta. Mi-a arătat tot felul de poze cu mine, capturi de pe Instagram. Rețelele sociale sunt bune, dar uite că mai și strică pentru că unii înțeleg greșit tot fenomenul ăsta de online. Acest domn a văzut atunci că eu sunt la sală, că pusesem pe story locația, și a așteptat să ies, apoi m-a urmărit până la mașină… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul s-a terminat cu bine până la urmă și nu am pățit nimic grav”, a mai povestit Iulia Pârlea.

Cum se menţine Iulia Pârlea în formă, la 40 de ani. Secretul despre silueta prezentatoarei: „Nu am ținut niciodată dietă”

Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă. Lacrimile au curs șiroi: „Poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
Știri
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian și Hans Gruber sunt invitații zilei
Știri
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian și Hans Gruber sunt invitații zilei
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
Mediafax
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a...
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Gandul.ro
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag...
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din...
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum s-au infiltrat agenții nord-coreeni în marile companii de IT
Digi24
„Mini-armata” de angajați falși a lui Kim Jong Un a invadat Europa. Cum...
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Mediafax
Monica Macovei nu mai vrea să presteze muncă în folosul comunității
Parteneri
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista celebră
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns Elena Cârstea la doar 50 kg după AVC! Imagini șocante cu artista...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
Click.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026:...
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Digi 24
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
Digi24
Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
Promotor.ro
BYD ATTO 2 DM-i: SUV-ul plug-in hybrid care promite peste 1.000 km autonomie
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
go4it.ro
Adam Driver nu poate privi filmul în care a jucat alături de Scarlett Johansson
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Descopera.ro
Cea mai veche peșteră din lume este mai bătrână decât dinozaurii!
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Go4Games
Viitoarele jocuri EA SPORTS FC, interzise minorilor?
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Gandul.ro
Zodia măcinată de gelozie în aprilie 2026. Își lasă partenerul singur în prag de Paște
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
Veste minunată pentru români! Se întâmplă de la 1 aprilie 2026: ratele devin mai mici
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian și Hans Gruber sunt invitații ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Tatăl vitreg al lui Alexandru Stoian și Hans Gruber sunt invitații zilei
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 9 + 1 + 9 + 1 x 0 + 1 = ?
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 9 + 1 + 9 + 1 x 0 + 1 = ?
Ilan Laufer a fost lovit de o mașină! Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii
Ilan Laufer a fost lovit de o mașină! Fostul ministru se afla pe trotinetă, alături de copii
Cu ce se ocupă Adi Rus, soțul Vlăduței Lupău! S-a lăsat de fotbal și s-a făcut antreprenor
Cu ce se ocupă Adi Rus, soțul Vlăduței Lupău! S-a lăsat de fotbal și s-a făcut antreprenor
Sebastian Stan urmează să devină tătic? Partenera actorului, Annabelle Wallis, ar fi însărcinată
Sebastian Stan urmează să devină tătic? Partenera actorului, Annabelle Wallis, ar fi însărcinată
Vezi toate știrile