Iulia Pârlea, urmărită de un bărbat mascat! A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat: „Pusesem pe story locația”

Recent, Iulia Pârlea a trecut printr-o experiență de coșmar. Vedeta de la Pro TV are numeroși admiratori, însă unii dintre ei nu au limite. Astfel, aceasta a ajuns într-o situație neașteptată, care a speriat-o serios. Un admirator a depășit orice așteptări, a urmărit-o și chiar a urcat peste ea în mașină. Cum a reacționat Iulia Pârlea când s-a trezit cu un bărbat mascat în mașina sa?

Iulia Pârlea a vorbit despre una dintre experiențele de groază pe care le-a trăit recent. Aceasta este o femeie frumoasă, nu duce lipsă de admiratori, iar apariția sa pe micile ecrane a crescut considerabil numărul de bărbați care o curtează.

Așa că vedeta Pro TV este deja obișnuită să primească numeroase mesaje de apreciere și mici atenții de la admiratorii săi. Însă, unii întrec limita. Așa s-a întâmplat și recent când Iulia Pârlea a fost urmărită de un bărbat mascat.

„De admiratori n-am dus lipsă niciodată. Să fiu puțin lipsită de modestie, am avut admiratori și când nu eram la televizor. De când sunt pe micile ecrane am însă din toate categoriile, ce-i drept. Unii sunt foarte drăguți, îmi trimit flori sau mesaje, alții mă așteaptă în fața televiziunii, ceea ce nu e ok din punctul meu de vedere. Dar, după ultima pățanie, faptul că m-ar aștepta în fața televiziunii nu mi s-ar mai părea așa o nenorocire. Cu toate că, repet, nu e nici asta în regulă. Recent, un domn cu o mască pe față s-a urcat la mine în mașină. Sunt mândră de mine, de felul în care am reacționat”, a declarat vedeta, potrivit viva.ro.

A intrat peste ea în mașină, iar vedeta a înghețat

Atunci când s-a trezit cu un bărbat mascat la ea în mașină, inițial Iulia Pârlea a înghețat de frică. Mai apoi, aceasta a încercat să discute cu bărbatul, care s-a dovedit un admirator. Însă, a dus pasiunea pentru vedeta Pro TV prea departe.

A urmărit-o, a intrat peste ea în mașină, iar mai apoi a început să își declare admirația. Din fericire, pățania s-a încheiat cu bine, însă Iulia Pârlea a tras o sperietură serioasă.

„Prima oară am țipat, că m-am speriat, după care am conștientizat că trebuie să vorbesc frumos, că era clar că omul avea niște probleme la cap dacă a recurs la gestul ăsta. A înțeles până la urmă, a coborât din mașina mea. Dar mi-a dat de gândit treaba asta și i-am spus și lui: Faptul că apar la televizor nu-ți dă dreptul să urci peste mine în mașină. E șocant, sincer! Nu poți să intri cu bocancii în viața unui om doar pentru că-l vezi la televizor. A spus diverse, nici nu vreau să mai vorbesc despre asta. Mi-a arătat tot felul de poze cu mine, capturi de pe Instagram. Rețelele sociale sunt bune, dar uite că mai și strică pentru că unii înțeleg greșit tot fenomenul ăsta de online. Acest domn a văzut atunci că eu sunt la sală, că pusesem pe story locația, și a așteptat să ies, apoi m-a urmărit până la mașină… Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul s-a terminat cu bine până la urmă și nu am pățit nimic grav”, a mai povestit Iulia Pârlea.

Cum se menţine Iulia Pârlea în formă, la 40 de ani. Secretul despre silueta prezentatoarei: „Nu am ținut niciodată dietă”

Iulia Pârlea, adevărul despre relația cu Alex Pițurcă. Lacrimile au curs șiroi: „Poți să stai cu un om chiar dacă îți face rău”

