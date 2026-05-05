Soțul Valentinei, femeia de 45 de ani care a murit după un lifting facial, amenințat de medicul estetician: “Nimeni n-a luat nicio măsură!”

Familia Valentinei Dumitru este distrusă de durere! Femeia în vârstă de 45 de ani s-a stins din viață în urma unei proceduri estetice. Și-a dorit un lifting facial, însă în timpul procedurii a intrat în comă, iar 10 zile mai târziu și-a dat ultima suflare. Acum, soțul îndoliat al acesteia face noi declarații, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Sorin Dumitru vrea să se facă dreptate pentru soția lui. Mai mult, acesta spune că a fost amenințat de medicul estetician. Ce i-ar fi spus acesta?

Valentina, din Râmnicu Vâlcea, venise în Capitală pentru un lifting facial. Și-a dorit procedura, iar clinica a ales-o în mediul online. Din păcate, lucrurile nu au mers așa cum aceasta se aștepta. În timpul operației, starea ei s-a deteriorat brusc, iar medicul a solicitat intervenția ambulanței, pacienta fiind transportată la Spitalul de Urgență Floreasca.

La investigațiile CT, medicii au identificat o hemoragie intracraniană, cel mai probabil provocată de ruptura unui vas de sânge. Pacienta a fost transferată de urgență la Institutul Național de Boli Neurovasculare, însă evoluția a fost rapid nefavorabilă, până la instalarea morții cerebrale. Valentina și-a dat ultima suflare în data de 28 aprilie, după 10 zile petrecute în spital.

Soțul Valentinei vrea să se facă dreptate pentru soția sa

Valentina Dumitru a fost condusă pe ultimul drum în data de 30 aprilie, iar familia acesteia încă plânge pierderea suferită. Soțul femeii este distrus de durere și cu greu poate vorbi despre cele întâmplate. Bărbatul nu poate înțelege cum o procedură banală a putut duce la un deznodământ atât de tragic.

„Până acum n-am fost apt, nici acum nu pot să spun că sunt apt din punct de vedere fizic și psihic ca să vorbesc mai multe lucruri. Suntem dărâmați cu toții, și fizic și psihic, atât eu, cât și familia mea, cât și familia soției mele. Suntem devastați și nu înțelegem cum am ajuns aici, cum am ajuns să o înmormântăm pe soția mea, un om plin de viață, fără probleme, o persoană care a mers să-și facă o intervenție banală, din câte am înțeles ulterior. Nu înțelegem cum s-a ajuns aici! Vă mulțumim mult de tot că doriți să ne sprijiniți, să aducem în atenția publicului, să, nu știu, să intervenim într-un fel, să facem ceva să nu se mai ajungă la așa ceva. Nu este normal ca un om tânăr, la 45 de ani, să meargă să-și facă o mică operație, după care totul să decurgă în așa fel încât persoana respectivă să fie înmormântată”, ne-a declarat cu durere în glas Sorin Dumitru, soțul Valentinei.

Medicul estetician, amenințări voalate către familia Valentinei

Familia Valentinei susține că procedura estetică ar fi fost realizată fără analize medicale complete și că spațiul în care s-a desfășurat actul medical nu ar fi respectat toate standardele necesare pentru astfel de operații.

Mai mult, medicul estetician se pare că nu a arătat pic de empatie în urma celor întâmplate. Nu a trimis niciun mesaj de condoleanțe familiei, în schimb soțul Valentinei spune că medicul l-ar fi amenințat că îl dă în judecată pentru defăimare.

„Ce pot să spun? Ce pot să spun este că tot ceea ce trăim noi acum este ceva de nedescris, dar din punctul de vedere al domnului Marian Simion se pare că totul este un circ. Chiar așa a spus atunci când ne-a trimis mesaj și ne-a spus să încetăm cu circul. Se pare că moartea soției mele pentru domnul dr. Marian Simion este un circ. Deci, n-am simțit la dânsul pic de empatie, măcar să ne trimită un mesaj, să ne spună vă înțeleg durerea. Nu! Dânsul ne-a amenințat, oarecum, voalat, prin mesajul pe care ni l-a trimis că ne va acționa în judecată pe noi pentru defăimare. Deci, la dânsul nu contează că a murit o persoană care anterior morții a trecut prin mâinile dânsului. Deci pentru dânsul nu contează nimic și prin asta cred că comportamentul domnului dr. Marian Simion spune totul și câtă empatie are dânsul pentru pacienții lui. Vedem acum cu toții că au apărut foarte multe persoane care au probleme, au avut probleme și au în continuare cu domnul dr. Marian Simion. Persoane care l-au acționat în judecată, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Nimeni n-a luat nicio măsură. Cred că, de obicei, așa cum se întâmplă lucrurile, trebuie să se întâmple o tragedie ca să se schimbe anumite lucruri. Cred că a trebuit ca soția mea să moară pentru ca să, nu știu, să se întâmple anumite situații, să se modifice ceva”, a mai spus Sorin Dumitru.

CITEȘTE ȘI:

Clinica unde a fost operată Valentina a fost închisă. Ce nereguli au fost găsite

Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: „Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez”