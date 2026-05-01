De ce a murit Valentina din Râmnicu Vâlcea, de fapt? Care a fost cauza decesului

De: Anca Chihaie 01/05/2026 | 09:44
Valentina Dumitru

Valentina Dumitru, o femeie în vârstă de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, a decedat în urma unor complicații apărute în timpul unei intervenții estetice efectuate într-o clinică privată din București. Cazul a atras atenția publică după ce familia a relatat că procedura la care aceasta a fost supusă nu a decurs normal, iar evoluția medicală a fost una rapid negativă.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, femeia s-a deplasat în Capitală cu scopul de a efectua un lifting facial, o intervenție estetică menită să îmbunătățească aspectul feței și să reducă semnele de îmbătrânire. Procedura a fost realizată într-o clinică privată, sub supravegherea unui medic cunoscut în domeniul chirurgiei estetice.

Problemele au apărut în timpul intervenției, când pacienta ar fi început să prezinte o stare de rău accentuată pe masa de operație. Situația a fost considerată gravă de echipa medicală, care a solicitat imediat intervenția serviciilor de urgență. În acel moment, s-au inițiat manevre medicale pentru stabilizarea pacientei, însă evoluția a fost complicată.

Ulterior, starea acesteia s-a deteriorat, iar medicii au constatat apariția unor complicații severe care au necesitat intervenții suplimentare de specialitate. În urma evaluărilor clinice, a fost luată în calcul necesitatea unei intervenții neurochirurgicale, după ce au fost identificate afectări serioase care au depășit sfera unei proceduri estetice obișnuite.

„Într-o luni am efectuat intervenția chirurgicală de clipare a acestui anevrism, lucrurile au decurs bine, pacienta postoperator în ziua respectivă s-a trezit, a vorbit, a fost conștientă, la fel și marți dimineață, însă din decursul după-amiezii zilei de marți, evoluţia ei a fost din ce în ce mai proastă. În ciuda intervenției noastre, a doua zi evoluţia dânsei a fost și mai proastă”, a declarat Mugurel Rădoi, medic primar neurochirurgie vasculară, potrivit Observator.

Situația a impus o intervenție neurochirurgicală complexă pentru tratarea unui anevrism descoperit ulterior. Deși operația a fost realizată, iar în primele momente după aceasta pacienta a prezentat semne de revenire, starea ei s-a agravat rapid în zilele următoare. Femeia a intrat în comă profundă, iar după zece zile, a murit în spital.

Clinica unde a avut loc intervenția este una privată din București, situată într-o zonă cunoscută pentru servicii medicale și estetice. Medicul care a realizat procedura este cunoscut în mediul esteticii medicale și a mai efectuat intervenții similare în trecut.

VALENTINA DIN RÂMNICU VÂLCEA A VENIT LA BUCUREȘTI PENTRU UN LIFTING, DAR A AJUNS ÎN STARE GRAVĂ. DEZVĂLUIRILE TULBURĂTOARE ALE SOȚULUI

DECIZIA LUATĂ DE MEDICUL ESTETICIAN ACUZAT CĂ ÎN URMA UNUI LIFTING FACIAL, VALENTINA DIN RÂMNICU VÂLCEA A AJUNS ÎN MOARTE CEREBRALĂ

Iți recomandăm
Unde locuiește acum Andrei Rotaru, după ce s-a despărțit de soție? ”M-am mutat”
Știri
Unde locuiește acum Andrei Rotaru, după ce s-a despărțit de soție? ”M-am mutat”
Cât costă azi, 1 mai 2026, motorina și benzina? Prețurile din drumul către Marea Neagră
Știri
Cât costă azi, 1 mai 2026, motorina și benzina? Prețurile din drumul către Marea Neagră
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală de conflictul din Orientul Mijlociu
Mediafax
NATO nepregătită pentru un război cu Rusia. Cinci vulnerabilități majore scoase la iveală...
Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Adevarul
Imagini din timpul atacului de la Dineul Corespondenților: filmarea a fost publicată
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Digi24
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Mediafax
Studiu de 1 Mai: Câți mai muncim în România, care sunt județele fruntașe
Parteneri
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă. A fost dată afară de Oana Țoiu de la consulatul României din New York. Duce o viață luxoasă!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine e Tamila Andreea Cristescu, singura româncă prezentă la dineul corespondenților de la Casa Albă....
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Click.ro
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Digi 24
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire...
Noi imagini arată cum atacatorul de la cina corespondenților de la Casa Albă a trecut de securitate în patru secunde
Digi24
Noi imagini arată cum atacatorul de la cina corespondenților de la Casa Albă a trecut...
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
go4it.ro
Slăbești, dar riști să nu mai vezi? Pericolul ascuns din Ozempic și Wegovy
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Unde plouă de 1 Mai și unde e cel mai cald. Prognoză de ultimă oră...
