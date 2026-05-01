De ce a murit Valentina din Râmnicu Vâlcea, de fapt? Care a fost cauza decesului

Valentina Dumitru, o femeie în vârstă de 45 de ani din Râmnicu Vâlcea, a decedat în urma unor complicații apărute în timpul unei intervenții estetice efectuate într-o clinică privată din București. Cazul a atras atenția publică după ce familia a relatat că procedura la care aceasta a fost supusă nu a decurs normal, iar evoluția medicală a fost una rapid negativă.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, femeia s-a deplasat în Capitală cu scopul de a efectua un lifting facial, o intervenție estetică menită să îmbunătățească aspectul feței și să reducă semnele de îmbătrânire. Procedura a fost realizată într-o clinică privată, sub supravegherea unui medic cunoscut în domeniul chirurgiei estetice.

De ce a murit Valentina din Râmnicu Vâlcea, de fapt

Problemele au apărut în timpul intervenției, când pacienta ar fi început să prezinte o stare de rău accentuată pe masa de operație. Situația a fost considerată gravă de echipa medicală, care a solicitat imediat intervenția serviciilor de urgență. În acel moment, s-au inițiat manevre medicale pentru stabilizarea pacientei, însă evoluția a fost complicată.

Ulterior, starea acesteia s-a deteriorat, iar medicii au constatat apariția unor complicații severe care au necesitat intervenții suplimentare de specialitate. În urma evaluărilor clinice, a fost luată în calcul necesitatea unei intervenții neurochirurgicale, după ce au fost identificate afectări serioase care au depășit sfera unei proceduri estetice obișnuite.

„Într-o luni am efectuat intervenția chirurgicală de clipare a acestui anevrism, lucrurile au decurs bine, pacienta postoperator în ziua respectivă s-a trezit, a vorbit, a fost conștientă, la fel și marți dimineață, însă din decursul după-amiezii zilei de marți, evoluţia ei a fost din ce în ce mai proastă. În ciuda intervenției noastre, a doua zi evoluţia dânsei a fost și mai proastă”, a declarat Mugurel Rădoi, medic primar neurochirurgie vasculară, potrivit Observator.

Situația a impus o intervenție neurochirurgicală complexă pentru tratarea unui anevrism descoperit ulterior. Deși operația a fost realizată, iar în primele momente după aceasta pacienta a prezentat semne de revenire, starea ei s-a agravat rapid în zilele următoare. Femeia a intrat în comă profundă, iar după zece zile, a murit în spital.

Clinica unde a avut loc intervenția este una privată din București, situată într-o zonă cunoscută pentru servicii medicale și estetice. Medicul care a realizat procedura este cunoscut în mediul esteticii medicale și a mai efectuat intervenții similare în trecut.

