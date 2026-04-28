Acasă » Știri » Decizia luată de medicul estetician acuzat că în urma unui lifting facial, Valentina din Râmnicu Vâlcea a ajuns în moarte cerebrală

Decizia luată de medicul estetician acuzat că în urma unui lifting facial, Valentina din Râmnicu Vâlcea a ajuns în moarte cerebrală

De: Anca Chihaie 28/04/2026 | 16:30
Decizia luată de medicul estetician acuzat că în urma unui lifting facial, Valentina din Râmnicu Vâlcea a ajuns în moarte cerebrală

Un caz dramatic din domeniul intervențiilor estetice atrage atenția opiniei publice și ridică semne de întrebare serioase privind siguranța procedurilor medicale realizate în clinici private. O femeie în vârstă de 45 de ani a ajuns în moarte cerebrală după ce a fost supusă unei intervenții de lifting facial într-un cabinet din București, unde spera să își îmbunătățească aspectul fizic.

Pacienta, originară din Râmnicu Vâlcea, a ales clinica în urma unor informații găsite în mediul online. Intervenția, considerată de rutină în sfera chirurgiei estetice, a fost însă întreruptă la scurt timp după începere, din cauza apariției unei complicații neașteptate. Medicul a solicitat intervenția serviciilor de urgență, iar femeia a fost transportată la spital.

Medicul estetician va merge în fața instanței

La momentul transferului, aceasta era conștientă, însă prezenta simptome care au determinat efectuarea unor investigații amănunțite. Examinarea imagistică a relevat o hemoragie intracraniană, cel mai probabil cauzată de ruperea unui vas de sânge. Situația a impus transferul de urgență la o unitate medicală specializată în afecțiuni cerebrovasculare.

Evoluția stării pacientei a fost rapid nefavorabilă. Deși inițial stabilizată, în zilele următoare au apărut complicații severe care au dus la instalarea morții cerebrale. În prezent, femeia este menținută în viață doar cu ajutorul aparatelor de susținere a funcțiilor vitale.

Medicul afirmă că pacienta ar fi fost informată în prealabil despre riscurile intervenției și că și-a dat acordul prin semnarea unui document înainte de procedură. Conform acestui act, femeia ar fi declarat că înțelege posibilele complicații și că își asumă procedura, renunțând la orice pretenții ulterioare de natură materială sau morală.

Documentele semnate înaintea operației includ mențiuni referitoare la posibilele complicații, inclusiv riscuri rare, dar grave. În același timp, contractul conține clauze prin care pacienta declara că acceptă intervenția în cunoștință de cauză și că nu va solicita ulterior despăgubiri în cazul unor rezultate nedorite. Un alt aspect controversat îl reprezintă o prevedere care face referire la interdicția de a publica sau distribui informații considerate defăimătoare la adresa clinicii sau a personalului medical, sub sancțiunea unor daune morale.

„Totul a fost informat, totul a fost în regulă, dați-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenția a fost a mea, dar trebuie să știu informații medicale. La orice intervenție cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi dați un pic de timp să vorbesc și eu cu cineva din zona de spital să știu ce s-a întâmplat”, a declarat medicul estetician.

VALENTINA DIN RÂMNICU VÂLCEA A VENIT LA BUCUREȘTI PENTRU UN LIFTING, DAR A AJUNS ÎN STARE GRAVĂ. DEZVĂLUIRILE TULBURĂTOARE ALE SOȚULUI

Și-a dorit un trup perfect, dar și-a pierdut viața! O celebră creatoare de conținut a murit după ce a făcut o intervenție estetică

Iți recomandăm
Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
Știri
Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști
Știri
Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a 5 indicatori relevanți
Mediafax
România în criză socială profundă. Analiza prof. univ. Cristian Socol, pe baza a...
Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în afară de cele două partide și câte semnături s-au strâns
Gandul.ro
Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în...
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o...
Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate! Va fi anchetată pentru 11 infracțiuni, printre care și propagandă legionară
Adevarul
Diana Șoșoacă rămâne fără imunitate! Va fi anchetată pentru 11 infracțiuni, printre care...
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei de pe coastă Mării Negre
Digi24
„Cea mai mare catastrofă ecologică”. Ucraina a distrus o rafinărie uriașă a Rusiei...
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează în interesul României. Peste 250 de semnături au fost strânse pentru demiterea actualului Executiv
Mediafax
Moțiunea de cenzură PSD – AUR acuză Guvernul Bolojan că nu mai guvernează...
Parteneri
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată la 55 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Exercițiile pe care Anca Țurcașiu le face acasă pentru a se mențină slabă și tonifiată...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Maria Constantin, moment de sinceritate: a recunoscut că a fost infidelă: „Am vrut și eu să văd cum e”
Click.ro
Maria Constantin, moment de sinceritate: a recunoscut că a fost infidelă: „Am vrut și eu...
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din Atena şi a rănit patru persoane
Digi 24
Un bărbat în vârstă de 89 de ani a deschis focul în două locuri din...
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
Digi24
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai pasă dacă supraviețuiesc”
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din Codul Rutier 2026
Promotor.ro
E legal să circuli cu 140 km/h pe autostradă? Care e limita de toleranță din...
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag?
Telefon sau aparat foto? Acest smartphone le îmbină pe ambele foarte bine, la un preț atractiv.
go4it.ro
Telefon sau aparat foto? Acest smartphone le îmbină pe ambele foarte bine, la un preț...
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Descopera.ro
Matcha versus Cafea: Care aduce mai multe beneficii pentru sănătate?
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în afară de cele două partide și câte semnături s-au strâns
Gandul.ro
Varianta finală a moțiunii PSD-AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cine a mai semnat-o în afară de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
Imagini sfâșietoare de la mormântul lui Eugen Olteanu. Designerul a murit la doar 42 de ani
Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști
Câtă apă trebuie să bem zilnic, de fapt. Anunțul făcut de specialiști
Lucian Popa, transformare uluitoare după Survivor 2026. Cum arată acum Războinicul
Lucian Popa, transformare uluitoare după Survivor 2026. Cum arată acum Războinicul
Nu e o glumă! Cât costă o porție de mici cu muștar, pâine și cartofi prăjiți la restaurantul ...
Nu e o glumă! Cât costă o porție de mici cu muștar, pâine și cartofi prăjiți la restaurantul lui Constantin Enceanu
Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu, deși are doar 27 de ani: “Nu este ușor cu o femeie ...
Cum a cucerit-o Viorel Neagoe pe Emilia Ghinescu, deși are doar 27 de ani: “Nu este ușor cu o femeie ca mine!”
BANC | Pensionarii și clubul de golf
BANC | Pensionarii și clubul de golf
Vezi toate știrile