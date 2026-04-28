Decizia luată de medicul estetician acuzat că în urma unui lifting facial, Valentina din Râmnicu Vâlcea a ajuns în moarte cerebrală

Un caz dramatic din domeniul intervențiilor estetice atrage atenția opiniei publice și ridică semne de întrebare serioase privind siguranța procedurilor medicale realizate în clinici private. O femeie în vârstă de 45 de ani a ajuns în moarte cerebrală după ce a fost supusă unei intervenții de lifting facial într-un cabinet din București, unde spera să își îmbunătățească aspectul fizic.

Pacienta, originară din Râmnicu Vâlcea, a ales clinica în urma unor informații găsite în mediul online. Intervenția, considerată de rutină în sfera chirurgiei estetice, a fost însă întreruptă la scurt timp după începere, din cauza apariției unei complicații neașteptate. Medicul a solicitat intervenția serviciilor de urgență, iar femeia a fost transportată la spital.

Medicul estetician va merge în fața instanței

La momentul transferului, aceasta era conștientă, însă prezenta simptome care au determinat efectuarea unor investigații amănunțite. Examinarea imagistică a relevat o hemoragie intracraniană, cel mai probabil cauzată de ruperea unui vas de sânge. Situația a impus transferul de urgență la o unitate medicală specializată în afecțiuni cerebrovasculare.

Evoluția stării pacientei a fost rapid nefavorabilă. Deși inițial stabilizată, în zilele următoare au apărut complicații severe care au dus la instalarea morții cerebrale. În prezent, femeia este menținută în viață doar cu ajutorul aparatelor de susținere a funcțiilor vitale.

Medicul afirmă că pacienta ar fi fost informată în prealabil despre riscurile intervenției și că și-a dat acordul prin semnarea unui document înainte de procedură. Conform acestui act, femeia ar fi declarat că înțelege posibilele complicații și că își asumă procedura, renunțând la orice pretenții ulterioare de natură materială sau morală.

Documentele semnate înaintea operației includ mențiuni referitoare la posibilele complicații, inclusiv riscuri rare, dar grave. În același timp, contractul conține clauze prin care pacienta declara că acceptă intervenția în cunoștință de cauză și că nu va solicita ulterior despăgubiri în cazul unor rezultate nedorite. Un alt aspect controversat îl reprezintă o prevedere care face referire la interdicția de a publica sau distribui informații considerate defăimătoare la adresa clinicii sau a personalului medical, sub sancțiunea unor daune morale.

„Totul a fost informat, totul a fost în regulă, dați-mi voie să vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenția a fost a mea, dar trebuie să știu informații medicale. La orice intervenție cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi dați un pic de timp să vorbesc și eu cu cineva din zona de spital să știu ce s-a întâmplat”, a declarat medicul estetician.

VALENTINA DIN RÂMNICU VÂLCEA A VENIT LA BUCUREȘTI PENTRU UN LIFTING, DAR A AJUNS ÎN STARE GRAVĂ. DEZVĂLUIRILE TULBURĂTOARE ALE SOȚULUI

