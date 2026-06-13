O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt

În contextul în care prețurile de pe litoral au crescut în ultimii ani, mulți turiști caută variante cât mai accesibile pentru mesele de zi cu zi. Chiar dacă în unele restaurante costurile pot fi destul de ridicate, există și locații care oferă meniuri complete la prețuri rezonabile.
Un astfel de exemplu poate fi găsit în Eforie Nord, unde meniul zilei costă 35 de lei. Pentru această sumă, clienții primesc o masă consistentă, care include o ciorbă de burtă, fel principal la alegere – piept de pui sau ceafă de porc –, garnitură de cartofi prăjiți, salată și lipie.
Oferta reprezintă o alternativă convenabilă pentru turiștii care doresc să mănânce bine fără să cheltuiască sume mari. În condițiile în care costurile alimentelor și ale serviciilor au crescut, un meniu complet la 35 de lei este considerat de mulți o opțiune accesibilă pentru o stațiune de pe litoralul românesc.
Deși sezonul estival aduce de regulă majorări de prețuri în restaurante și terase, exemple precum acesta arată că se mai găsesc și variante prietenoase cu bugetul. Astfel, cei care aleg să își petreacă vacanța în Eforie Nord pot găsi în continuare oferte care îmbină un preț decent cu o masă sățioasă.
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