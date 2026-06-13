Acasă » Știri » O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt

O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt

De: Andreea Stăncescu 13/06/2026 | 10:01
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt
Ce primești la „meniul zilei” în Eforie Nord
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În contextul în care prețurile de pe litoral au crescut în ultimii ani, mulți turiști caută variante cât mai accesibile pentru mesele de zi cu zi. Chiar dacă în unele restaurante costurile pot fi destul de ridicate, există și locații care oferă meniuri complete la prețuri rezonabile.

Un astfel de exemplu poate fi găsit în Eforie Nord, unde meniul zilei costă 35 de lei. Pentru această sumă, clienții primesc o masă consistentă, care include o ciorbă de burtă, fel principal la alegere – piept de pui sau ceafă de porc –, garnitură de cartofi prăjiți, salată și lipie.

Oferta reprezintă o alternativă convenabilă pentru turiștii care doresc să mănânce bine fără să cheltuiască sume mari. În condițiile în care costurile alimentelor și ale serviciilor au crescut, un meniu complet la 35 de lei este considerat de mulți o opțiune accesibilă pentru o stațiune de pe litoralul românesc.

Deși sezonul estival aduce de regulă majorări de prețuri în restaurante și terase, exemple precum acesta arată că se mai găsesc și variante prietenoase cu bugetul. Astfel, cei care aleg să își petreacă vacanța în Eforie Nord pot găsi în continuare oferte care îmbină un preț decent cu o masă sățioasă.

Ce conține meniul zilei

Cât costă alte preparate în Eforie Nord

La un alt restaurant din stațiune, poți găsi și alte opțiune de mâncare. Cea mai ieftină opțiune este mămăliga simplă, care costă 8 lei porția, în timp ce unele preparate tradiționale ajung la 24 de lei.

O porție de două ochiuri simple sau o omletă simplă costă 14 lei, iar variantele cu cașcaval, telemea ori șuncă și ciuperci sunt 18 lei. Printre cele mai scumpe preparate se numără ochiurile românești cu telemea și mămăliguță, precum și mămăliga cu brânză și smântână, ambele la 24 de lei.

În meniu se mai găsesc crenvurști cu muștar la 14 lei, cabanoși la tigaie la 18 lei și cașcaval pane la 20 de lei. Pentru desert, o porție de clătite costă 16 lei.

CITEȘTE ȘI: Cât costă două ouă ochiuri simple, la „împinge tava” din Eforie Nord

Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul ieftinit cu 48% începând de astăzi

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Știri
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Știri
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Meta și-a recunoscut GREȘELILE. Anunțul lui Zuckerberg
Mediafax
Meta și-a recunoscut GREȘELILE. Anunțul lui Zuckerberg
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
Gandul.ro
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu,...
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și acum atrage toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua divă a Mondialului. A lucrat în zidărie și...
All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania și România în funcție de pachetul ales
Adevarul
All inclusive sau doar cazare: cât cheltuiești pe zi în Grecia, Italia, Spania...
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană letală
Digi24
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă „trofeul” lui Putin într-o capcană...
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară
Mediafax
PERICOL în Europa. Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea...
Parteneri
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A arătat aproape tot prin costumul de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vica Blochina, într-o formă de invidiat la 50 de ani! Apariția incendiară din Mykonos. A...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an. Nu ai nevoie de studii universitare. „Am multă libertate”
Click.ro
Locul de muncă care îi oferă unei tinere șase luni de concediu plătit pe an....
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce riscul de boli cardiovasculare
Digi 24
Cele mai bune gustări pentru inimă. Medicii cardiologi explică ce să mănânci pentru a reduce...
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
Promotor.ro
Gata cu trotinetele! Bruxelles le scoate complet de pe străzi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
go4it.ro
Spielberg, „distrus” după ce un mare actor a refuzat „Jurassic Park”
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
Descopera.ro
Primul vaccin fără ace și creat de Inteligența Artificială a trecut de testele pe oameni
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în mesaje republicane, a fost adus pe scenă. Ce a urmat i-a lăsat pe toți mască
Gandul.ro
Imagini incredibile de la convenția partidului lui Trump, din Texas. Un elefant viu, îmbrăcat în...
ULTIMA ORĂ
Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ...
Așa arată Anda Adam în realitate. Nici cei mai fideli fani nu și-ar fi dat seama din prima că este ea
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Accident aviatic grav! Două persoane au murit după ce avionul s-a prăbușit la scurt timp după decolare
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două
Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin
Sora Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, în pericol. Trăiește în teroare din cauza fostului concubin
Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece
Valentin Sanfira, detalii despre cel mai greu moment din viața lui. Cum a reușit să se vindece
Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: ...
Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: „Jur că a fost memorabil”
Vezi toate știrile