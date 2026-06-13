O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de fapt

În contextul în care prețurile de pe litoral au crescut în ultimii ani, mulți turiști caută variante cât mai accesibile pentru mesele de zi cu zi. Chiar dacă în unele restaurante costurile pot fi destul de ridicate, există și locații care oferă meniuri complete la prețuri rezonabile.

Un astfel de exemplu poate fi găsit în Eforie Nord, unde meniul zilei costă 35 de lei. Pentru această sumă, clienții primesc o masă consistentă, care include o ciorbă de burtă, fel principal la alegere – piept de pui sau ceafă de porc –, garnitură de cartofi prăjiți, salată și lipie.

Oferta reprezintă o alternativă convenabilă pentru turiștii care doresc să mănânce bine fără să cheltuiască sume mari. În condițiile în care costurile alimentelor și ale serviciilor au crescut, un meniu complet la 35 de lei este considerat de mulți o opțiune accesibilă pentru o stațiune de pe litoralul românesc.

Deși sezonul estival aduce de regulă majorări de prețuri în restaurante și terase, exemple precum acesta arată că se mai găsesc și variante prietenoase cu bugetul. Astfel, cei care aleg să își petreacă vacanța în Eforie Nord pot găsi în continuare oferte care îmbină un preț decent cu o masă sățioasă.

Cât costă alte preparate în Eforie Nord

La un alt restaurant din stațiune, poți găsi și alte opțiune de mâncare. Cea mai ieftină opțiune este mămăliga simplă, care costă 8 lei porția, în timp ce unele preparate tradiționale ajung la 24 de lei.

O porție de două ochiuri simple sau o omletă simplă costă 14 lei, iar variantele cu cașcaval, telemea ori șuncă și ciuperci sunt 18 lei. Printre cele mai scumpe preparate se numără ochiurile românești cu telemea și mămăliguță, precum și mămăliga cu brânză și smântână, ambele la 24 de lei. În meniu se mai găsesc crenvurști cu muștar la 14 lei, cabanoși la tigaie la 18 lei și cașcaval pane la 20 de lei. Pentru desert, o porție de clătite costă 16 lei.

CITEȘTE ȘI: Cât costă două ouă ochiuri simple, la „împinge tava” din Eforie Nord

Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul ieftinit cu 48% începând de astăzi