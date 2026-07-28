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Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 – 5 = 14

De: Anca Chihaie 28/07/2026 | 16:25
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 - 5 = 14
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Puzzle-urile cu bețe de chibrit continuă să fie printre cele mai populare provocări de logică de pe internet. La prima vedere par simple, însă tocmai acest lucru îi determină pe mulți să se grăbească și să rateze soluția corectă. În realitate, astfel de exerciții solicită atenția, răbdarea și capacitatea de a privi o problemă dintr-o perspectivă diferită.

Provocarea de astăzi pornește de la ecuația 8 – 5 = 14, care este evident greșită. Sarcina pare ușoară: trebuie să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Deși mulți se concentrează imediat asupra cifrelor din partea dreaptă a egalului, adevărata soluție nu este chiar atât de evidentă.

Mutați un singur chibrit pentru a corecta 8 – 5 = 14

Aceste teste de logică sunt apreciate deoarece nu necesită cunoștințe matematice avansate. Tot ce trebuie este să observați cu atenție forma cifrelor și să vă imaginați cum s-ar modifica acestea dacă un singur băț ar fi mutat într-o altă poziție. De cele mai multe ori, diferența dintre răspunsul corect și unul greșit este reprezentată de un singur detaliu pe care ochiul îl poate trece cu vederea.

Dincolo de caracterul distractiv, exercițiile de acest tip reprezintă și un antrenament pentru minte. Ele obligă creierul să analizeze rapid informațiile vizuale și să identifice toate variantele posibile înainte de a lua o decizie. În plus, stimulează creativitatea și flexibilitatea în gândire, deoarece soluția nu este întotdeauna cea care pare evidentă la prima vedere.

În ultimii ani, astfel de provocări au devenit extrem de populare pe rețelele sociale, unde utilizatorii încearcă să găsească soluția în doar câteva secunde. Unele imagini sunt distribuite de sute de mii de ori, iar comentariile se împart între cei care susțin că au rezolvat imediat exercițiul și cei care încearcă mai multe variante înainte de a descoperi răspunsul.

Dacă încă nu ai descoperit răspunsul, mai privește încă o dată partea stângă a ecuației. Mulți încearcă să transforme numărul 14 sau cifra 5, însă soluția este alta.

Rezolvarea corectă este să muți bățul vertical din stânga-jos al cifrei 8 și să îl așezi vertical pe semnul minus, transformându-l în semnul plus.

În același timp, cifra 8 se transformă în 9, iar ecuația devine:
9 + 5 = 14
Aceasta este o egalitate matematică perfect corectă.

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