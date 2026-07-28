Este vară, sezon estival, iar și în acest an mulți români au ales să își petreacă vacanța în Grecia. Deși prețurile au crescut destul de mult comparativ cu anii trecuți, se pare că există încă locuri în care costurile au rămas unele decente. Cât costă o masă în Grecia în 2026, de fapt? Suma plătită de un cuplu de turiști români, pentru o cină completă în Lefkada.

Grecia rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români. Mulți sunt cei care aleg să își petreacă vacanța aici, asta pentru că de multe ori costurile sunt ceva mai scăzute față de cele de pe litoral românesc. Dacă în stațiunile de la Marea Neagră prețurile au explodat, în Grecia se pare că acestea au rămas la un prag decent.

Cât costă o masă în Grecia în 2026, de fapt

O familie de români a decis să meargă în concediu și în acest an în Grecia. Au ales Lefkada drept destinație, iar când au ajuns aici au fost surprinși de prețurile practicate. Pentru o masă completă la restaurant, turiștii au plătit aproximativ 85 de euro, adică echivalentul a aproximativ 450 de lei. Masa a fost una bogată, cu preparate și băuturi diverse.

Turiștii nu s-au limitat la un singur fel de mâncare. Au comandat de la caracatiță la grătar și creveți saganaki, până la feta kataifi, dovlecei prăjiți și meniuri pentru copii. Lista a fost completată și de băuturi. Ei bine, românii au fost surprinși la final de nota de plată. Pentru un festin asemănător, în România ar fi scos din buzunar mult mai mult.

„Continuăm tradiția de anul trecut: nota de plată la control! Anul acesta am vrut neapărat să încercăm un restaurant nou deschis în Nydri (Lefkada) și ne-a plăcut atât de mult încât chiar merită recomandat! O cină pentru toată familia ne-a dus la un total de 84,70 € (am luat de la caracatiță la grătar și creveți saganaki, până la feta kataifi, dovlecei prăjiți și meniul celor mici). Mâncarea a fost excelentă, iar la final am primit din partea casei salam de biscuiți și limoncello. Raport calitate / cantitate / preț: vi se pare decent sau piperat pentru vara asta?”, au scris turiștii în mediul online.

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