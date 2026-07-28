Numărul turiștilor scade vertiginos în România! Un cunoscut vlogger de travel explică de ce străinii ocolesc țara noastră: „Asta descurajează oamenii”

România este o țară frumoasă și are multe de oferit din punct de vedere turistic. Totuși, în timp ce numărul turiștilor crește în Uniunea Europeană, țara noastră înregistrează una dintre cele mai mari scăderi în acest domeniu. Christian Grossi, un cunoscut vlogger american de călătorii, a vorbit despre acest subiect recent și a spus motivul pentru care mulți turiști străini au început să ocolească în ultimii ani România.

Numărul turiștilor în România este în scădere, conform datelor recente publicate de Eurostat și Institutul Național de Statistică INS. În primele cinci luni din 2026, sosirile în unitățile de cazare au scăzut cu 4,5%, iar înnoptările au scăzut cu 7% față de anul trecut. România a înregistrat a doua cea mai mare scădere a înnoptărilor turistice din Uniunea Europeană la începutul anului 2026.

Numărul turiștilor scade vertiginos în România

Christian Grossi, un cunoscut vlogger american, a vorbit recent despre situația turismului din România, dar și despre motivul pentru care turiștii străini au început să evite țara noastră în ultimii ani. Acesta călătorește în diferite țări și prezintă urmăritorilor experiențele sale din locurile pe care le vizitează.

În ultimii cinci ani, acesta a vizitat mai multe orașe din țara noastră. Inițial, a fost încântat de experiență, însă în ultimii ani spune că situația s-a schimbat destul de mult. Mai exact, acesta spune că la fel ca alți turiști străini a început să evite România din cauza prețurilor prea mari practicate aici.

„Acest video este pentru români. Am venit în țara voastră de peste 5 ani, iar în ultimii ani am încetat să mai vin din cauza unui singur motiv: prețurile uriașe. Am vorbit cu toți prietenii care locuiesc aici, care au afaceri aici, restaurante, hoteluri și mi-au spus că numărul turiștilor din acest an este din ce în ce mai mic. Acest lucru le-a afectat afacerile. I-am rugat să îmi spună un singur motiv pentru care turiștii nu mai vizitează România, iar ei mi-au spus că majoritatea dintre ei se plâng de prețurile mari. Mi-au spus: «Mergi în București și cheltui aceeași sumă de bani pe care ai putea să o cheltui în Elveția». Oameni buni, România nu poate să aibă aceleași prețuri ca Elveția. M-am întâlnit cu doi români când eram în Japonia și vreți să știți ce mi-au spus? Că economisesc bani stând în Japonia mai mult decât o fac atunci când sunt în România”, a spus americanul, în mediul online.

„Prețurile de acum descurajează oamenii să vină în România”

Christian Grossi a mai punctat că prețurile din România au ajuns să fie comparabile cu cele din destinații cunoscute pentru costurile ridicate. Acesta a făcut o comparație între România și Spania, subliniind că acolo costurile sunt mai mici.

„Oamenii reușesc să supraviețuiască în acest moment cu 50% mai puțini turiști. Oamenii vor veni în România și vor spune: «De ce să cheltui 6 euro pentru o cafea, de ce să cheltui 30 de euro pentru micul dejun în București, când în Zurich sau Geneva este același lucru. Spania este mai ieftină decât România». În Spania poți să cumperi o pâine, roșii și o cafea cu 2,50 euro. În România nu poți să găsești așa ceva. Este imposibil. Oameni buni, România, după părerea mea, a fost într-o perioadă de ascensiune, de aceea am explorat atât de mult țara. Am fost aproape în toate orașele de aici. Dar prețurile de acum descurajează oamenii să vină în România și vor împiedica România să devină o țară mai puternică. Nu spun că România trebuie să devină cea mai ieftină țară din Europa, pentru că nu ar trebui să fie cea mai ieftină țară din Europa, dar nu poate fi cea mai scumpă țară din Europa. Trebuie găsit un echilibru unde un turist vine în România, cheltuie bani și se simte bine pe ceea ce cheltuie, nu să se simtă că a fost jefuit. Așa se simt turiștii care sunt în România”, a mai spus vloggerul.

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