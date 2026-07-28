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Orașul din România care va produce drone militare. Fabrica va livra 1.000 de unități pe lună

De: Denisa Crăciun 28/07/2026 | 14:35
Orașul din România care va produce drone militare. Fabrica va livra 1.000 de unități pe lună
România va avea fabrică de drone/ Sursă: Pixabay
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O nouă veste importantă legată de țara noastră. În următoarea perioadă se va deschide o fabrică de drone militare, într-un oraș din România. Compania OVES Enterprise și producătorul ucrainean EDRONE au încheiat un contract de colaborare, urmând ca în prima lună să livreze în jur de 1.000 de drone, iar apoi capacitatea va crește de până la 15 ori.

Parteneriatul dintre compania românească și cea ucraineană va deschide în Cluj-Napoca fabrica de drone militare. Deși colaborarea a început încă din primii ani de la izbucnirea conflictului între Rusia și Ucraina, abia acum se urmărește transferul în România al tehnologiei, experienței operaționale și toate resursele necesare pentru producția aparatelor de zbor.

Cluj-Napoca va produce drone militare

Noua fabrică are în prim-plan procesul de producție, de la montarea componentelor și instalarea sistemelor dezvoltate de OVES Enterprise până la configurare, testare și pregătirea dronelor de lansare. În primele luni, vor fi realizate trei categorii de drone militare, care au fost deja testate în condiții de luptă: drone FPV, drone de interceptare și drone de recunoaștere.

În plus, ele vor fi prezentate publicului în septembrie, după ce vor intra în perioada de testare și demonstrație. Ulterior, gama se va extinde la 27 de modele, în funcție de cererea pieței și de programele de înzestrare ale României și ale altor state. De asemenea, ele vor permite identificarea, clasificarea și urmărirea țintelor.

Care este obiectivul fabricii

În prima etapă, fabrica va avea în jur de 30 de angajați, care vor fi pregătiți pentru noile procese de producție. Compania își dorește să producă 1.000 de drone lunar, însă pe parcurs au un obiectiv clar: să realizeze între 10.000 și 15.000 de obiecte pe lună, în funcție de comenzile primite.

Directorul general al OVES Enterprise, Mihai Filip, spune că proiectul este un pas important pentru țara noastră.

Europa are nevoie de capacități proprii de producție, iar România trebuie să își construiască un rol industrial real în acest ecosistem, nu să rămână exclusiv o piață de desfacere. Parteneriatul cu EDRONE aduce în România experiență acumulată direct pe front, procese de producție validate și capacitatea de a scala rapid fabricarea unor sisteme deja testate în condiții reale. Noi contribuim cu tehnologiile dezvoltate de OVES Enterprise, inclusiv integrarea platformei Nemesis AI, astfel încât acestea să răspundă cerințelor actuale de operare și să susțină securitatea României și a Europei, a declarat Mihai Filip, directorul general al OVES Enterprise.

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