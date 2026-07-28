Motivul pentru care fosta amantă a lui Sorinel Copilul de Aur a mințit în legătură cu sarcina: „Nu vreau să mă judecați pentru că am făcut asta”

După ce Sorin Copilul de Aur a făcut public un clip în care Alina, femeia cu care a avut o relație extraconjugală, recunoaște că nu s-a născut niciun copil rezultat din relația lor și susține că a pierdut sarcina în urma unui avort spontan în luna a cincea, aceasta a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, detalii despre întreaga poveste. Alina explică de ce a lăsat să se creadă că a devenit mamă și de ce a publicat, în urmă cu ceva timp, un videoclip cu un bebeluș despre care susține acum că era, de fapt, nepotul ei.

Scandalul a izbucnit după ce Alina a ieșit public și a susținut că a avut o relație cu Sorinel Copilul de Aur și că este însărcinată cu copilul artistului. Ulterior, femeia a afirmat că a născut un băiețel și l-a acuzat pe manelist că refuză să își recunoască propriul copil. În declarațiile făcute la acea vreme, Alina spunea că este divorțată, că mai are copii din căsnicia anterioară și susținea că nu a urmărit niciodată un câștig financiar, deși era conștientă că artistul are familie. Mai mult, aceasta declara că este pregătită să demonstreze inclusiv în instanță că bebelușul ar fi fost al manelistului. Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată după ce Sorinel Copilul de Aur a făcut public un mesaj:

Bună ziua, dragii mei! Fac această filmare doar pentru 24 de ore, după care o voi șterge. Îi rog pe toți oamenii mei și pe toți cei care mă cunosc să salveze acest clip și să îl distribuie și pe alte conturi, pentru ca toată lumea să vadă că Dumnezeu a făcut lumină în cazul cu Alina Radu. Nu știu dacă ați văzut filmarea postată de ea, dar o voi publica și eu aici. Astăzi, soția mea era pregătită să iasă public cu toate dovezile pe care le-am strâns. Eram pregătiți, împreună cu avocații, cu tot ce era necesar, pentru că nu se mai putea continua așa. Eu sunt genul de om care își iubește familia mai mult decât pe sine. Voi publica filmarea în care Alina Radu recunoaște că nu a fost însărcinată cu mine niciodată și că acel copil nu a existat niciodată. Am stat de vorbă cu ea și cu fratele ei și i-am spus că, pentru binele tuturor, ar fi mai bine să recunoască public. Dacă nu o va face, vom ieși noi cu dovezile, vom solicita efectuarea unui test ADN și o vom acționa în instanță. Și tu ai familie, și eu am familie, iar eu sunt genul de om care nu își dorește să facă rău nimănui. Eu și familia mea am luat decizia să ne oprim aici. Îi doresc să fie sănătoasă și să-i trăiască copiii. Nu am nimic cu ea la nivel personal. Eu vreau doar să îmi văd de viața mea și de familia mea.

Sorin Copilul de Aur a răbufnit după acuzațiile fostei amante: ”Nu a fost niciodată însărcinată cu mine.”

Deși Sorinel Copilul de Aur susține că Alina nu a fost niciodată însărcinată cu el, femeia afirmă că a existat o sarcină, însă aceasta nu a evoluat și s-a întrerupt în luna a cincea. Alina spune că își asumă tot ce s-a întâmplat și îi roagă pe cei care au judecat-o să nu o condamne, explicând că a acționat într-un moment în care era copleșită de sentimente. Potrivit declarațiilor sale, a lăsat intenționat să se creadă că a născut pentru că îl iubea pe Sorinel, era geloasă și disperată, după ce, spune ea, artistul nu îi mai răspundea la telefon. Totodată, femeia neagă că i-ar fi cerut vreodată bani manelistului și afirmă că, privind acum în urmă, consideră că poate așa a fost mai bine.

CANCAN: Ce s-a întâmplat?

Alina: Am curaj să mă duc să mă jur și în biserică, pentru că lumea crede în blesteme, nu? Am fost însărcinată. Pe de o parte, îi dau dreptate lui Sorin, pentru că multă lume din jurul meu mi-a vrut răul. Ați văzut și cum a zis el că a avut dovezi și că lumea l-a sunat, iar soția lui a spus că a fost sunată de oameni care i-au spus că Alina nu este însărcinată. Da, am fost însărcinată. După traumele prin care am trecut, despărțirea și tot ce s-a întâmplat, am pierdut sarcina. Eram însărcinată în cinci luni. După atâta traumă, depresie și toate vorbele urâte care s-au spus despre mine, vă spun sincer că, din iubirea și încrederea pe care i le-am oferit, nu mi-a venit să cred că a ajuns să mă urască atât de mult din cauza vorbelor oamenilor, care spuneau că mint și că nu sunt însărcinată. Pe el l-au afectat foarte mult aceste vorbe. Cum poți să minți că ai fost însărcinată, dacă nu este adevărat? Dar a fost adevărat că am fost însărcinată. Pot să confirm că asta s-a întâmplat în Anglia.

CANCAN: Ai de la medic ceva?

Alina: Normal, dar acestea nu se mai fac publice. Și despre oamenii care spun că Sorin m-a plătit, nu este adevărat, vă spun. Sau că i-am cerut 300.000 de euro…nici asta nu este adevărat. Dumnezeu a lucrat în toată situația asta, pentru că a văzut că nu era bine unde ajunsesem eu. Nu cum spune lumea, că eu am fost de vină, că am vrut să-i fac rău, să devin cunoscută sau să-i sparg familia. Nu este adevărat. Asta nu este de judecat. Lumea poate să spună orice. Eu l-am iubit sincer. Oamenii îl întreabă: „Ce ai văzut la fata aceea? Că este urâtă…” Pe mine nu mă interesează vorbele lumii. Vreau să se înțeleagă că nu există niciun copil. Îmi asum acest lucru și, dacă va exista vreodată ceva în instanță, voi fi prezentă.

„Am curaj să mă duc să mă jur și în biserică, pentru că lumea crede în blesteme, nu? Am fost însărcinată”

CANCAN: Te-a dat în judecată?

Alina: Nu. Am ajuns la un acord, ca să fie bine pentru amândoi și să nu mai vorbească lumea în presă, pentru că el este o persoană cunoscută. Dacă Dumnezeu a vrut să nu fim împreună, pentru că el are familie, iar eu am copii, înseamnă că așa a fost voia Lui.

CANCAN: Dar postarea cu tine și cu acel copil nou-născut, al cui era?

Alina: Era băiețelul fratelui meu. Nu vreau să mă judecați pentru că am făcut asta. Am făcut-o din iubire și din gelozie. Vă dați seama că doi ani nu au fost ușori nici pentru mine. Eu am fost o fată cuminte și mi-am văzut de copiii mei.

CANCAN: Tu, după ce ai pierdut copilul, ai vorbit cu el?

Alina: Nu. Nu i-am spus, pentru că am văzut că nu-mi mai dă niciun semn. Lumea vorbea prea mult, eram pusă la zid de toată lumea și am zis să las lucrurile așa.

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