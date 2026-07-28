Adrian Alexandrov a ieșit la cafeluță, iar la final s-a lăsat cu pupici. Ce face soțul Elenei Udrea, în lipsa fostei politiciene

Adrian Alexandrov, iubitul și partenerul de viață al Elenei Udrea, a fost surprins de CANCAN.RO la o întâlnire cu niște prieteni. Pe Elena Udrea nu a luat-o cu el, poate era ocupată cu fetița lor, Eva Maria. Se cunoaște bine cu cei doi tovarăși de cafea, pentru că la final se despart „franțuzește”, cu un sărut pe obraz la doamna, iar cu domnul o strângere de mână bărbătească. Elena Udrea e norocoasă, are un bărbat tânăr, atletic, să sperăm că și devreme acasă!

Adrian Alexandrov are 39 de ani, e originar din Tulcea, dar tot ce contează e că s-a îndrăgostit Elena Udrea de el (și el de ea, firește) și cei doi au o fetiță împreună, pe Eva Maria, comoara lor, de care sunt atât de mândri. În rest, Adrian Alexandrov este managing parter la un proiect imobiliar foarte ambițios, proiect care îi aduce satisfacții personale, dar și venituri consistente.

Nu se știe dacă e o întâlnire de business cu potențiali investitori în imobiliare sau ieșire la cafea cu prietenii, însă Adrian Alexandrov e îmbrăcat corect pentru ambele, cu un tricou de golf (de altfel pe Instagram reiese că și-a petrecut ultimul weekend pe un cunoscut club de golf din București), pantaloni scurți albi, ochelari de soare de mare vedetă de cinema și bineînțeles un ceas sport, pentru că nu făcea să iasă cu ceva elvețian la ținuta asta.

Adrian Alexandrov a ieșit la cafea fără Elena Udrea

După ce parchează „șeptarul” la destinație, Adrian Alexandrov e nevoit să sune ca să se coordoneze cu colegii de cafea. În cele din urmă se găsesc și petrec un timp la o șuetă tipic balcanică, pe terasa cafenelei bucureștene. Despărțirea, însă, e ca la Paris, cu pupici pe obraz la doamna și o strângere masculină de mână cu domnul.

Partenera lui Adrian Alexandrov, Elena Udrea, are 52 de ani, a fost ministru, a trecut și pe la penitenciar, dar din fericire nu s-a lăsat afectată prea tare de acest episod (cu excepția unei mai mari preocupări pentru religie, ea exprimându-se tot mai frecvent cu câte o rugăciune, mai ales când e vorba de fiica ei).

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