Un gest banal care te poate ajuta să gestionezi mai bine stresul. Ce recomandă medicii

În perioadele stresante, mulți oameni acordă atenție somnului, alimentației sau exercițiilor fizice, însă uită de un aspect esențial: hidratarea. Specialiștii spun că un consum suficient de apă poate influența modul în care organismul reacționează la stres și chiar poate reduce intensitatea acestuia.

Potrivit Real Simple, chiar și o deshidratare ușoară poate afecta funcționarea creierului, concentrarea și starea de spirit, amplificând răspunsul organismului la situațiile tensionate.

De ce este apa importantă în perioadele stresante

Medicii explică faptul că stresul și deshidratarea se pot alimenta reciproc. Atunci când organismul nu primește suficientă apă, este supus unui stres suplimentar, iar acest lucru poate determina creșterea nivelului de cortizol, principalul hormon al stresului. La rândul său, stresul poate favoriza deshidratarea, creând un cerc vicios.

Creierul este alcătuit în proporție de aproximativ 75-85% din apă, iar chiar și o deshidratare de numai 2% poate provoca oboseală, dificultăți de concentrare, probleme de memorie și modificări ale dispoziției.

Un studiu publicat în Journal of Applied Physiology a arătat că persoanele care consumă în mod obișnuit puține lichide au prezentat o creștere mai mare a cortizolului atunci când au fost supuse unor situații stresante, comparativ cu cele bine hidratate.

Cum te poți hidrata mai ușor

Specialiștii recomandă să nu aștepți să apară senzația de sete pentru a bea apă. Printre metodele simple care te pot ajuta se numără:

să ai mereu o sticlă cu apă la îndemână și să bei câte puțin pe parcursul zilei;

să bei un pahar cu apă înainte de fiecare masă;

să setezi alarme sau notificări care să îți amintească să te hidratezi;

să adaugi în apă felii de lămâie, castravete, fructe de pădure sau mentă, dacă îți este greu să consumi apă simplă.

Medicii subliniază că apa nu elimină stresul, însă o hidratare corespunzătoare poate ajuta organismul să facă față mai bine provocărilor zilnice și să reducă efectele negative ale acestuia asupra sănătății.

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