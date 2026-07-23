Este mai sănătos să mănânci doar albușul de la ou și să eviți gălbenușul? Răspunsul oferit de specialiști

Ouăle sunt considerate una dintre cele mai complete surse de proteine, însă mulți aleg să consume doar albușul, convinși că astfel fac o alegere mai sănătoasă. Nutriționiștii spun însă că gălbenușul conține numeroși nutrienți valoroși și că, pentru majoritatea oamenilor, nu există motive să fie eliminat din alimentație.

Potrivit publicației Real Simple, atât albușul, cât și gălbenușul au beneficii importante, iar alegerea între ele depinde de obiectivele nutriționale și de starea de sănătate a fiecărei persoane.

Gălbenușul conține majoritatea vitaminelor și mineralelor

Albușul este alcătuit în principal din apă și proteine, fiind sărac în calorii și lipsit aproape complet de grăsimi. În schimb, gălbenușul furnizează vitaminele A, D, E și K, vitamine din complexul B, colină, fier, seleniu și alți nutrienți esențiali pentru organism.

Specialiștii subliniază că gălbenușul este una dintre cele mai bune surse alimentare de colină, un nutrient important pentru funcționarea creierului, a sistemului nervos și a ficatului.

Colesterolul din ouă nu mai este privit la fel ca în trecut

Timp de mulți ani, gălbenușul a fost evitat din cauza conținutului ridicat de colesterol. În prezent, cercetările arată că, pentru majoritatea persoanelor sănătoase, colesterolul din alimentație are un impact redus asupra colesterolului din sânge.

Nutriționiștii explică faptul că grăsimile saturate și grăsimile trans influențează într-o măsură mai mare nivelul colesterolului decât consumul moderat de ouă.

Când sunt recomandate doar albușurile

Există însă situații în care albușurile pot reprezenta o alegere mai potrivită. Persoanele care urmează o dietă hipocalorică sau care trebuie să își limiteze aportul de grăsimi pot opta pentru albușuri, deoarece acestea oferă proteine de calitate cu un număr redus de calorii.

Unii sportivi folosesc, de asemenea, albușurile pentru a crește aportul de proteine fără a consuma calorii suplimentare, însă specialiștii spun că acest lucru nu înseamnă că gălbenușul este nesănătos.

Experții concluzionează că, în lipsa unor recomandări medicale speciale, consumul de ouă întregi oferă cele mai multe beneficii nutriționale. Combinația dintre proteinele din albuș și vitaminele, mineralele și grăsimile sănătoase din gălbenuș face ca oul să fie unul dintre cele mai complete alimente.

Nutriționiștii recomandă ca alegerea dintre albuș și oul întreg să fie făcută în funcție de nevoile individuale, însă pentru majoritatea persoanelor nu există motive să elimine gălbenușul din alimentație.

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