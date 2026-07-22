Au lăsat în urmă agitația de la Hollywood. Vedetele care au decis să se mute din Los Angeles pentru o viață mai aproape de natură

Tot mai multe vedete de la Hollywood aleg să se îndepărteze de ritmul alert al industriei cinematografice și să se stabilească în zone rurale sau în apropierea naturii. Deși continuă să joace în filme și seriale, multe dintre ele spun că au făcut această schimbare pentru a avea o viață mai liniștită și mai echilibrată.

Potrivit publicației Countryfile, actori precum Harrison Ford, Chris Hemsworth, Amanda Seyfried, Julia Roberts, Zach Galifianakis și Josh Duhamel au renunțat la viața din marile centre ale divertismentului și s-au mutat în locuri unde natura ocupă un rol central în viața lor de zi cu zi.

Harrison Ford

Harrison Ford deține o fermă de aproximativ 320 de hectare în Jackson Hole, statul Wyoming. Actorul a decis ca jumătate din proprietate să fie inclusă într-un program de conservare, pentru a proteja peisajul natural de dezvoltările imobiliare. Înconjurată de păduri de mesteacăn și pâraie cu apă cristalină, proprietatea îi oferă atât liniștea și intimitatea pe care le caută, cât și posibilitatea de a petrece mult timp în natură.

Actorul locuiește aici împreună cu soția sa, Calista Flockhart, într-o casă cu un stil rustic, departe de luxul specific Hollywoodului. Proprietatea include o cabană din lemn, un șemineu impunător din piatră și terenuri pe care pasc cai. Cunoscut pentru pasiunea sa pentru aviație, Harrison Ford a zburat ani la rând deasupra regiunii, însă astăzi își petrece mare parte din timp în aer liber, mergând cu bicicleta pe traseele montane, plimbându-se prin pădure și ocupându-se personal de treburile gospodărești.

Nicole Kidman

Actrița își petrece mare parte din timpul liber la proprietatea sa rurală din regiunea Southern Highlands, în statul australian New South Wales. Domeniul, care se întinde pe aproximativ 45 de hectare, include un conac construit în 1878, vite din rasa Black Angus și mai multe alpaca.

Actrița a publicat de-a lungul timpului imagini în care apare îngrijind animalele de la fermă, hrănind miei și iezi sau adunând ouă proaspete. Nicole Kidman a declarat în repetate rânduri că viața la fermă o ajută să rămână cu picioarele pe pământ și îi oferă un echilibru între cariera de la Hollywood și viața personală.

Chris Pratt

Chris Pratt deține o fermă de aproximativ 40 de hectare în statul Washington, unde crește sute de animale, printre care oi, porci, găini, vite și capre. Actorul se implică personal în activitățile zilnice ale fermei, de la hrănirea animalelor și repararea gardurilor până la tunderea oilor. Pe rețelele sociale publică frecvent imagini și videoclipuri din viața de fermier, arătându-le fanilor cum își petrece timpul departe de platourile de filmare.

Daniel Day-Lewis

Daniel Day-Lewis trăiește de peste două decenii într-o zonă rurală din comitatul Wicklow, Irlanda. Câștigătorul a trei premii Oscar a ales o viață discretă, departe de atenția publicului, și spune că liniștea de la țară îi oferă ocazia să se dedice pasiunilor sale și să se deconecteze de ritmul intens al industriei cinematografice.

Meryl Streep

Meryl Streep și-a crescut cei patru copii pe o proprietate rurală din statul Connecticut, unde a locuit timp de mai mulți ani alături de fostul său soț, sculptorul Don Gummer. Domeniul include un lac, hambare și un atelier de creație, iar actrița s-a implicat de-a lungul timpului în susținerea agriculturii locale și în proiecte dedicate protejării terenurilor agricole.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo locuiește împreună cu familia sa la o fermă de aproximativ 20 de hectare din Munții Catskill, în statul New York. Actorul cultivă fructe, colaborează cu fermieri locali și se implică în proiecte de protecție a mediului. Ruffalo a explicat că și-a dorit ca cei trei copii ai săi să crească departe de agitația Hollywoodului, într-un loc unde natura face parte din viața de zi cu zi.

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