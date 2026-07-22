Marco Rubio, secretarul de stat al Americii, deranjat că a fost menționat în dosarul fraților Tate: ”Nu cunosc detaliile”

Secretarul de stat al Americii Marco Rubio a clarificat public că nu are în prezent niciun plan să intervină în disputa juridică privind extrădarea fraților Tate în Marea Britanie, subliniind că procedura se desfășoară exclusiv în instanțe și nu necesită implicare politică.

Declarația vine după ce unul dintre avocații fraților Tate l‑a menționat pe nume, sugerând că Rubio ar putea avea un rol în contestarea extrădării. Senatorul a respins însă ferm această idee, afirmând că nu cunoaște detaliile dosarului și că nu intenționează să comenteze un proces aflat în desfășurare.

Marco Rubio, deranjat că e aruncat în dosarul fraţilor Tate

Întrebat de presă “Unul dintre avocații fraților Tate te-a menționat pe nume. Ai de gând să te implici în contestația de extrădare în care sunt?”, Rubio a părut surprins de informație, acesta răspunzând:

“M-a menționat pe nume? Da. Oh. Da, nu cunosc detaliile acestui caz anume. Am fost plecat din țară, dar știu despre cine vorbești. Doar că nu cunosc detaliile. Astfel de cazuri au un proces prin care trec în instanțe. Din ce înțeleg, ei sunt implicați în acel proces judiciar. Asta se va desfășura de la sine, în punctul ăsta nu există niciun rol pentru noi, poate niciodată, în privința asta. Dar nu o să îmi dau cu părerea despre ceva ce încă se află în desfășurare într un proces legal.”

„Nu mă pronunț, nu mă implic”

Prin această poziție, Marco Rubio transmite că nu dorește să fie asociat cu un dosar extrem de mediatizat și sensibil, în care autoritățile britanice și cele române au propriile proceduri și mecanisme legale. Mesajul său sugerează că orice intervenție politică ar fi nepotrivită, mai ales într‑un caz care implică acuzații grave, avocați, instanțe internaționale și o atenție publică intensă.

Totodată, declarația acestuia are și rolul de a tempera speculațiile apărute în spațiul public, unde numele său a fost vehiculat ca posibil sprijin pentru frații Tate. Senatorul a preferat să se delimiteze, insistând că nu va comenta un proces în desfășurare și că nu există niciun motiv pentru ca Departamentul de Stat să intervină.

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