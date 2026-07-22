Acasă » Știri » Andreea Popescu și mama lui Rareș Cojoc, schimb neașteptat de replici pe Instagram: ”Am găsit soluția!”

Andreea Popescu și mama lui Rareș Cojoc, schimb neașteptat de replici pe Instagram: ”Am găsit soluția!”

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 20:55
Andreea Popescu și mama lui Rareș Cojoc, schimb neașteptat de replici pe Instagram: ”Am găsit soluția!”
Andreea Popescu și fosta soacră interacțiune pe Instagram/ sursă foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu patru luni, iar cei doi s-au concentrat pe viața personală. Cu toate acestea, ambii se implică în creșterea copiilor. De curând, fosta dansatoare a Deliei și-a dus copiii la salon și a postat momentul în mediul online. Surpriza vine abia acum și asta pentru că fosta soacră a reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

Mama lui Rareș Cojoc este la fel de implicată și petrece timp cu nepoții ei. Ea și Andreea Popescu au păstrat o relație bazată pe respect, iar asta s-a putut demonstra chiar recent, atunci când cele două au interacționat public, în secțiunea de comentarii la o postare realizată de brunetă. Fanii au rămas surprinși de reacția pozitivă a Andreei și au apreciat imediat răspunsul.

Andreea Popescu și fosta soacră, schimb de replici pe Instagram

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au decis să meargă pe drumuri separate. Chiar dacă nu au oferit prea multe detalii despre despărțire, cei doi par mai fericiți de când au divorțat. Cu toate acestea, legătura dintre ei a rămas la fel de strânsă, bazată pe încredere și respect, pentru buna creștere a copiilor.

De asemenea, fosta soție a rămas în relații bune și cu mama dansatorului. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip cu fiul ei cel mic în timp ce dormea pe scaunul de la salon. Aceasta a scris în spirit de glumă că asta a fost soluția pentru a-l adormi pe băiat.

Am găsit soluția. Astăzi nu voiau să doarmă de prânz, așa că am dat o fugă cu ei la doamna Anca, la salon, a scris Andreea Popescu în dreptul postării.

Andreea Popescu și fosta soacră interacțiune pe Instagram/ sursă foto: Instagram
Andreea Popescu și fosta soacră interacțiune pe Instagram/ sursă foto: Instagram

Fosta soacră a reacționat imediat și a scris în secțiunea de comentarii despre o amintire asemănătoare cu fiica Andreei, Anastasia.

Ca și Anastasia când a fost la coafor, la Târgu Mureș!, a răspuns mama lui Rareș Cojoc.

Vedeta nu a ezitat să răspundă și ea fostei soacre, semn că se înțeleg în continuare de minune, așa cum a declarat ea în urmă cu ceva timp.

Da! Hahah! Vezi ca e pin-uit. Videoul cu voi două, a adăugat Andreea Popescu.

Andreea Popescu și fosta soacră interacțiune pe Instagram/ sursă foto: Instagram
Andreea Popescu și fosta soacră interacțiune pe Instagram/ sursă foto: Instagram

VEZI ȘI: Mesajul postat de iubita lui Rareș Cojoc, după ce a câștigat campionatul de dans. Fostul Andreei Popescu a obținut medalia de aur

Rareș Cojoc și Andreea Matei, din nou campioni mondiali! Imaginile cu prestația lor s-au viralizat

 

 

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Jador, noi dezvăluiri după ce și-a anulat concertul din Torino: ”Eu nu cânt în condițiile astea!”
Știri
Jador, noi dezvăluiri după ce și-a anulat concertul din Torino: ”Eu nu cânt în condițiile astea!”
Daniel Siad, bărbatul care recruta modele pentru Jeffrey Epstein, a fost găsit mort. Autoritățile au deschis o anchetă
Știri
Daniel Siad, bărbatul care recruta modele pentru Jeffrey Epstein, a fost găsit mort. Autoritățile au deschis o anchetă
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate
Mediafax
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește...
Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan ar declanșa alegeri anticipate? Cum s-ar dizolva Parlamentul și ce înseamnă activarea întregului mecanism, explicat de doi experți
Gandul.ro
Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan ar declanșa alegeri anticipate? Cum s-ar dizolva...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
„Cearșafuri pătate de sânge”. Experiența de coșmar pentru un român într-o destinație populară din Grecia: „Am făcut bagajele și am plecat”
Adevarul
„Cearșafuri pătate de sânge”. Experiența de coșmar pentru un român într-o destinație populară...
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect fără precedent
Mediafax
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect...
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Click.ro
Alimentele care te ajută să ai o viață lungă: „Fără excese!” Secretele vedetelor
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Digi 24
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit Poliția Locală lângă o tânără în scaun cu rotile
Digi24
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan ar declanșa alegeri anticipate? Cum s-ar dizolva Parlamentul și ce înseamnă activarea întregului mecanism, explicat de doi experți
Gandul.ro
Ce s-ar întâmpla dacă Nicușor Dan ar declanșa alegeri anticipate? Cum s-ar dizolva Parlamentul și...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Jador, noi dezvăluiri după ce și-a anulat concertul din Torino: ”Eu nu cânt în condițiile astea!”
Jador, noi dezvăluiri după ce și-a anulat concertul din Torino: ”Eu nu cânt în condițiile astea!”
Daniel Siad, bărbatul care recruta modele pentru Jeffrey Epstein, a fost găsit mort. Autoritățile ...
Daniel Siad, bărbatul care recruta modele pentru Jeffrey Epstein, a fost găsit mort. Autoritățile au deschis o anchetă
Mesajul tulburător postat de Mirela Retegan, după ce a vizitat Auschwitz: ”E de-a dreptul sfâșietor!”
Mesajul tulburător postat de Mirela Retegan, după ce a vizitat Auschwitz: ”E de-a dreptul sfâșietor!”
Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera ...
Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera Roz
Motivul pentru care premiera „Insula Iubirii” a fost amânată până în septembrie. Noul show de ...
Motivul pentru care premiera „Insula Iubirii” a fost amânată până în septembrie. Noul show de la PRO TV le-a dat planurile peste cap șefilor de la Antena 1
Un milionar de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Florida. Cine este ...
Un milionar de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Florida. Cine este Yakir Levi
Vezi toate știrile