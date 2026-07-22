Andreea Popescu și mama lui Rareș Cojoc, schimb neașteptat de replici pe Instagram: ”Am găsit soluția!”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu patru luni, iar cei doi s-au concentrat pe viața personală. Cu toate acestea, ambii se implică în creșterea copiilor. De curând, fosta dansatoare a Deliei și-a dus copiii la salon și a postat momentul în mediul online. Surpriza vine abia acum și asta pentru că fosta soacră a reacționat imediat în secțiunea de comentarii.

Mama lui Rareș Cojoc este la fel de implicată și petrece timp cu nepoții ei. Ea și Andreea Popescu au păstrat o relație bazată pe respect, iar asta s-a putut demonstra chiar recent, atunci când cele două au interacționat public, în secțiunea de comentarii la o postare realizată de brunetă. Fanii au rămas surprinși de reacția pozitivă a Andreei și au apreciat imediat răspunsul.

Andreea Popescu și fosta soacră, schimb de replici pe Instagram

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au decis să meargă pe drumuri separate. Chiar dacă nu au oferit prea multe detalii despre despărțire, cei doi par mai fericiți de când au divorțat. Cu toate acestea, legătura dintre ei a rămas la fel de strânsă, bazată pe încredere și respect, pentru buna creștere a copiilor.

De asemenea, fosta soție a rămas în relații bune și cu mama dansatorului. Bruneta a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip cu fiul ei cel mic în timp ce dormea pe scaunul de la salon. Aceasta a scris în spirit de glumă că asta a fost soluția pentru a-l adormi pe băiat.

Am găsit soluția. Astăzi nu voiau să doarmă de prânz, așa că am dat o fugă cu ei la doamna Anca, la salon, a scris Andreea Popescu în dreptul postării.

Fosta soacră a reacționat imediat și a scris în secțiunea de comentarii despre o amintire asemănătoare cu fiica Andreei, Anastasia.

Ca și Anastasia când a fost la coafor, la Târgu Mureș!, a răspuns mama lui Rareș Cojoc.

Vedeta nu a ezitat să răspundă și ea fostei soacre, semn că se înțeleg în continuare de minune, așa cum a declarat ea în urmă cu ceva timp.

Da! Hahah! Vezi ca e pin-uit. Videoul cu voi două, a adăugat Andreea Popescu.

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