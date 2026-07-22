Artista din România cu care fostul Ramonei Olaru s-a pozat. Fanii au reacționat!

Steve Ant, fostul partener al Ramonei Olaru revine în atenția publicului după ce s‑a afișat într‑un context neașteptat alături de Andreea Bănică.

Apariția lor a stârnit imediat curiozitatea internauților, mai ales în condițiile în care artistul a fost implicat recent în mai multe situații comentate intens în mediul online. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Steve Ant, apariție surpriză alături de Andreea Bănică

Steve Ant, cunoscut publicului din România mai ales după relația cu Ramona Olaru, a devenit subiect de discuție încă o dată. După despărțirea de asistenta TV, acesta a fost văzut în compania Alinei Oprea, o brunetă despre care s‑a speculat că ar fi fost noua lui parteneră, până când zvonurile privind ruptura lor au început să circule.

Noua apariție a lui Steve Ant, de această dată alături de Andreea Bănică, a generat imediat interpretări. Artista a clarificat însă motivul pentru care au apărut împreună, eliminând orice speculație legată de o posibilă apropiere sentimentală. Cei doi au colaborat pe plan muzical, iar imaginile publicate au fost menite să marcheze lansarea proiectului lor comun.

Inițial, o parte dintre urmăritori au crezut că ar putea fi vorba despre o relație sau o apropiere personală, însă descrierea postată de Andreea Bănică a lămurit situația.

„Am avut bucuria să cânt alături de Steve, iar rezultatul este exact genul de muzică pe care sper să o asculți cu ochii închiși și cu inima deschisă”, a transmis artista pe Instagram, subliniind caracterul strict profesional al colaborării.

Fostul Ramonei Olaru, din nou în lumina reflectoarelor

Steve Ant, originar din Atena și aflat în jurul vârstei de 30 de ani, și‑a construit treptat o carieră în România, unde a atras atenția prin timbrul vocal distinct și prin stilul influențat de zona din care provine. Pasiunea pentru muzică a început în copilărie, după ce tatăl său i‑a oferit prima chitară, moment care i‑a deschis drumul către scena artistică.

Publicul român l‑a descoperit în urma participării la un concurs, iar succesul obținut l‑a determinat să se stabilească aici. Inspirat de artiști locali și convins că poate evolua în industria muzicală din România, Steve Ant a reușit să devină rapid un nume cunoscut, menținându‑și vizibilitatea atât prin proiectele sale, cât și prin aparițiile care atrag constant atenția publicului.

CITEŞTE ŞI: Probleme neașteptate pentru Steve Ant! Cu ce se confruntă fostul iubit al Ramonei Olaru

Cum l-a fentat Ramona Olaru pe Steve Ant. Coincidență sau strategie bine calculată?