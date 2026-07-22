Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | ”Iubitule, ai dat de mâncare la copil?”

BANCUL ZILEI | ”Iubitule, ai dat de mâncare la copil?”

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 19:42
BANCUL ZILEI | ”Iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
BANCUL ZILEI | ”Iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?

-Încă nu. Aștept să plângă.

-De ce???

-Nu-l găsesc…

BANCUL ZILEI | ”Iubitule, ai dat de mâncare la copil?”
BANCUL ZILEI | ”Iubitule, ai dat de mâncare la copil?”

Alte bancuri haioase

La secția de poliție

La secția de Poliție:

–Domnule inspector, soțul meu s-a dus ieri la piață după cartofi, și n-a mai venit acasă nici până azi.

Polițistul:

–De ce nu gătiți și dumneavoastră altceva?

Soțul și soția

Soția își sună soțul:

– Marcele, unde ești?

– La vânătoare.

– Cine respiră așa greu lângă tine?

– Un urs.

– De ce geme?

– Pentru că l-am rănit.

– Dar de ce are voce de femeie?

– Da’ dracu mai știe, ce-s eu, veterinar?

Soacra și ginerele

Soacra către ginere:

— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.
— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe.
— Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat!
— No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră?
— Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi!
— Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!

VEZI ȘI: BANC | ”Dezbracă-te, tinere! Doar nu te rușinezi la medic”

Bancul de miercuri | Bulă merge la doctor

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | ”Dezbracă-te, tinere! Doar nu te rușinezi la medic”
Bancuri
BANC | ”Dezbracă-te, tinere! Doar nu te rușinezi la medic”
Bancul de miercuri | Bulă merge la doctor
Bancuri
Bancul de miercuri | Bulă merge la doctor
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate
Mediafax
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește...
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea: Voiau doar voturile noastre/ Ne ofereau președinția interimară a Senatului/ Pe românește, să ne tragă pe sfoară
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în...
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a...
„Cearșafuri pătate de sânge”. Experiența de coșmar pentru un român într-o destinație populară din Grecia: „Am făcut bagajele și am plecat”
Adevarul
„Cearșafuri pătate de sânge”. Experiența de coșmar pentru un român într-o destinație populară...
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Digi24
Îndrăgita actriță din „Godzilla vs Kong” a murit. Avea 18 ani
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect fără precedent
Mediafax
Conducta uriașă care poate schimba VIITORUL ENERGIEI în Europa. Spania pregătește un proiect...
Parteneri
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar plăcea să vă spun că l-am văzut într-un aeroport sau că ne-am ciocnit unul de altul, dar nu!"
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este iubita lui Lamine Yamal. Ines Garcia Santos a dezvăluit cum l-a cunoscut: "Mi-ar...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine îl mai ajută cu bani
Click.ro
Irinel Columbeanu are pofte de milionar și la azil: „Noi nu gătim așa ceva!”. Cine...
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
Digi 24
Mesajul lui Mamdani după ce Trump i-a interzis să-l aresteze pe Netanyahu la New York
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a descoperit Poliția Locală lângă o tânără în scaun cu rotile
Digi24
„O sesizare de cerșetorie în București a dus direct la un BMW X5”. Ce a...
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor.ro
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Aseară, nevastă-mea s-a îmbrăcat în polițistă!
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile de la Samsung
go4it.ro
Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 și Z Flip8: primul contact cu noua generație de pliabile...
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
Descopera.ro
De ce unii oameni au părul creț: secretul a fost dezvăluit!
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
Go4Games
S-a decis înlocuirea actorului principal din serialul God of War. Care este motivul
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea: Voiau doar voturile noastre/ Ne ofereau președinția interimară a Senatului/ Pe românește, să ne tragă pe sfoară
Gandul.ro
George Simion dezvăluie că AUR nu a primit niciodată invitația să intre în guvernul Veștea:...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera ...
Doliu în lumea muzicii! A murit Plas Johnson, saxofonistul care a interpretat celebra temă din Pantera Roz
Motivul pentru care premiera „Insula Iubirii” a fost amânată până în septembrie. Noul show de ...
Motivul pentru care premiera „Insula Iubirii” a fost amânată până în septembrie. Noul show de la PRO TV le-a dat planurile peste cap șefilor de la Antena 1
Un milionar de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Florida. Cine este ...
Un milionar de 45 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 28 al unui hotel din Florida. Cine este Yakir Levi
Artista din România cu care fostul Ramonei Olaru s-a pozat. Fanii au reacționat!
Artista din România cu care fostul Ramonei Olaru s-a pozat. Fanii au reacționat!
Jaf la Cannes! O influenceriță din România ar fi furat o brățară de 36.000 de euro
Jaf la Cannes! O influenceriță din România ar fi furat o brățară de 36.000 de euro
Nou record pentru aur! Cât a ajuns să coste un gram astăzi, 22 iulie 2026
Nou record pentru aur! Cât a ajuns să coste un gram astăzi, 22 iulie 2026
Vezi toate știrile