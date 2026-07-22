BANCUL ZILEI | ”Iubitule, ai dat de mâncare la copil?”

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

-Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?

-Încă nu. Aștept să plângă.

-De ce???

-Nu-l găsesc…

Alte bancuri haioase

La secția de poliție

La secția de Poliție:

–Domnule inspector, soțul meu s-a dus ieri la piață după cartofi, și n-a mai venit acasă nici până azi.

Polițistul:

–De ce nu gătiți și dumneavoastră altceva?

Soțul și soția

Soția își sună soțul:

– Marcele, unde ești?

– La vânătoare.

– Cine respiră așa greu lângă tine?

– Un urs.

– De ce geme?

– Pentru că l-am rănit.

– Dar de ce are voce de femeie?

– Da’ dracu mai știe, ce-s eu, veterinar?

Soacra și ginerele

Soacra către ginere:

— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.

— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe.

— Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat!

— No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră?

— Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi!

— Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!

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Bancul de miercuri | Bulă merge la doctor