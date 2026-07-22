BANCUL ZILEI | ”Iubitule, ai dat de mâncare la copil?”

Este miercuri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.
-Alo, iubitule, ai dat de mâncare la copil?
-Încă nu. Aștept să plângă.
-De ce???
-Nu-l găsesc…
La secția de poliție
La secția de Poliție:
–Domnule inspector, soțul meu s-a dus ieri la piață după cartofi, și n-a mai venit acasă nici până azi.
Polițistul:
–De ce nu gătiți și dumneavoastră altceva?
Soțul și soția
Soția își sună soțul:
– Marcele, unde ești?
– La vânătoare.
– Cine respiră așa greu lângă tine?
– Un urs.
– De ce geme?
– Pentru că l-am rănit.
– Dar de ce are voce de femeie?
– Da’ dracu mai știe, ce-s eu, veterinar?
Soacra și ginerele
Soacra către ginere:
— No, ginerică, am auzit că nevastă-ta, duduia de fiică-mea, te cam pune la respect prin casă, zise soacra, zâmbind pe sub mustață.
— Apăi, mamă soacră, nu-i chiar așa… Ne înțelegem omenește, fiecare face ce știe mai bine, răspunde Gheorghe.
— Ioi, măi băiatule, lasă că știu eu! Că și taică-său, Dumnezeu să-l ierte, tot așa făcea: când strigam la el, fugea direct sub pat!
— No, vedeți? Vezi că structural suntem diferiți, mamă soacră?
— Cum adică sunteți diferiți, măi Gheorghe? Tot bărbați sunteți amândoi!
— Apăi, când strigă fiică-ta la mine, eu nu fug sub pat ca socru-meu… Eu o trimit direct pe ea la mămica ei, să mai învețe bunele maniere!
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