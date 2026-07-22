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Jaf la Cannes! O influenceriță din România ar fi furat o brățară de 36.000 de euro

De: Denisa Crăciun 22/07/2026 | 19:36
Jaf la Cannes! O influenceriță din România ar fi furat o brățară de 36.000 de euro
Jaf Cannes/ sursa foto:pexels
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Un caz neașteptat a avut loc la Cannes, acolo unde o influenceriță româncă este acuzată că ar fi sustras o brățară de lux. Mai mult decât atât, aceasta nici nu ar fi plecat după jaf, dimpotrivă, a purtat fără rețineri accesoriul.

O influenceriță din România și partenerul ei de viață au fost condamnați în Franța, în urma unui jaf ca în filme. Cei doi ar fi furat dintr-un magazin o brățară de lux care ar valora nici mai mult, nici mai puțin de 36.000 de euro. Imediat după ce a plecat fără să plătească pentru bijuterie, aceasta a purtat-o câteva zile la rând. Ulterior, polițiștii i-au identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere din magazin, iar apoi au fost reținuți.

O româncă a furat o brățară de lux de la Cannes

Fapta a avut loc într-un magazin frecventat adesea de turiști, pe un bulevard principal. Cei doi au intrat în magazin și fără să stea pe gânduri, influencerița a sustras brățara de 36.000 de euro, iar după ce a comis infracțiunea nu s-a ascuns. Câteva zile la rând a purtat bijuteria, până când polițiștii francezi i-au identificat cu ajutorul camerelor de supraveghere. Aceștia au fost ridicați chiar din camera în care au fost cazați.

Influencerița a primit 10 luni de închisoare sub supraveghere electronică. Pe de altă parte, partenerul ei de viață a primit 12 luni de monitorizare prin brățară electronică.

Un designer român a fost acuzat de furt

Alexandru Simedru este un celebru designer român. Acesta a avut parte de o experiență neplăcută în urmă cu ceva timp, atunci când a fost acuzat de paznicul unui magazin că ar fi furat un gel de duș. Pentru remedierea situației, el a cerut imaginile surprinse de camerele de supraveghere, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

M-au acuzat că am furat din magazin. Băi, băi, deci am fost să fac cumpărături. Am făcut cumpărături în jur de 200 de lei. M-a oprit paznicul să-mi spună că am furat un gel de duș și eram: «Când?». Efectiv, ăsta a fost răspunsul meu. Eu am luat de 200 de lei trei chestii și crezi că luam un gel de duș care costă 20 de lei sau habar n-am?! Și am spus: «Ok, arătați-mi imaginile de pe camere». Au răspuns: «Ah, că nu, că nu avem noi camerele», a spus Alexandru Simedru.

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Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere în toată locuința. Când s-a uitat pe imagini, a rămas perplex: Cine îi fura banii, de fapt

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