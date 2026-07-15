Lamine Yamal, ținta unui jaf după prima semifinală a Cupei Mondiale 2026

Semifinala Cupei Mondiale 2026 s-a jucat marți, 14 iulie. Spania s-a luptat împotriva Franței, iar echipa lui Lamine Yamal a ieșit victorioasă. Totuși, la doar câteva ore după partida disputată, tânărul a avut parte de o experiență neplăcută. La casa fotbalistului au ajuns de urgență polițiștii.

Lamine Yamal, în vârstă de doar 19 ani, a reușit să cucerească lumea fotbalistică. El are o carieră impresionantă și deși asta îi aduce numeroase victorii, tânărul are parte și de momente mai puțin plăcute. La doar câteva ore distanță de când a fost pe teren, pentru a reprezenta Spania, acesta a fost ținta unei tentative de jaf. Personalul care se ocupă de locuința de lux a lui Yamal a alertat imediat polițiștii, iar în acest moment o anchetă este în plină desfășurare.

Lamine Yamal a fost ținta unei tentative de jaf

Fotbalistul de la Spania se afla în Dallas, atunci când mai mulți hoți ar fi încercat să pătrundă în locuința sa. Agenții de pază care se ocupă de casa lui Lamine Yamal din Esplugues de Llobregat au sesizat imediat polițiștii cu privire la prezența a două persoane mascate, care s-au urcat pe zidul locuinței. În momentul în care și-au dat seama că au fost observați, cei doi hoți au plecat imediat de la fața locului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru infracțiunea de tentativă de jaf. Un lucru important de menționat este că au fost raportate mai multe tentative în cartierul de lux în care locuiește fotbalistul. Tocmai de aceea, anchetatorii vor să stabilească dacă hoții știau a cui este casa și Yamal a fost o țintă clară sau au fost puse la cale mai multe jafuri.

Spania este în finala Cupei Mondiale 2026

Spania și Franța s-au întâlnit din nou pe teren. Echipa lui Luis de la Fuente a ieșit învingătoare, astfel că Spania merge direct în marea finală. Jucătorii spanioli s-au calificat cu un scor clar de 2-0, așadar au șanse mari de câștig. Miercuri, 15 iulie, va avea loc cea de-a doua semifinală. Anglia va lupta împotriva Argentinei, pe Atlanta Stadium. Rămâne de văzut cine se va califica în finală, acolo unde echipa câștigătoare va juca împotriva Spaniei.

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