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Noi zboruri de pe Aeroportul din Timișoara începând cu 15 iulie 2026

De: Andreea Stăncescu 15/07/2026 | 21:27
Noi zboruri de pe Aeroportul din Timișoara începând cu 15 iulie 2026
Mai multe zboruri vor fi disponibile din Timișoara / Sursa foto: Shutterstock
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Vești bune pentru cei care călătoresc din vestul țării. Începând cu 15 iulie, Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara are două noi zboruri directe, către Copenhaga și Rotterdam, operate de compania aeriană AnimaWings. Noile rute le oferă pasagerilor posibilitatea de a ajunge mai rapid în Danemarca și Olanda, fără a mai fi nevoiți să plece de pe aeroporturi din alte țări.

Zborurile către Copenhaga sunt disponibile de două ori pe săptămână, în zilele de luni și miercuri. Noua conexiune este importantă pentru locuitorii din Timiș, Arad și din județele învecinate, care până acum apelau adesea la aeroportul din Budapesta pentru a călători spre țările nordice. Aeroportul din capitala Danemarcei este unul dintre cele mai importante hub-uri din Scandinavia și oferă conexiuni către numeroase destinații din regiune.

Sursa foto: Shutterstock

Mai multe zboruri din Timișoara

Tot din 15 iulie a fost inaugurată și ruta directă dintre Timișoara și Rotterdam. Aceasta este operată în fiecare miercuri și duminică și facilitează accesul către una dintre cele mai dezvoltate regiuni economice din Olanda. De la Aeroportul Rotterdam The Hague, pasagerii pot continua călătoria cu ușurință către alte orașe datorită rețelei bine dezvoltate de transport din această țară.

Compania aeriană precizează că prețul biletului include mai multe servicii fără costuri suplimentare. Pasagerii își pot alege gratuit locul în avion, au inclus un bagaj de cabină de până la 8 kilograme și un obiect personal de maximum 4 kilograme. În plus, check-in-ul poate fi realizat gratuit atât online, cât și direct în aeroport. Zborurile sunt operate cu aeronave configurate cu 137 sau 138 de locuri, care oferă trei clase de servicii.

Introducerea celor două destinații fusese anunțată încă din primăvara acestui an și face parte din strategia de extindere a rețelei de zboruri a Aeroportului Internațional „Traian Vuia”. Prin noile curse, pasagerii din vestul României beneficiază de mai multe opțiuni pentru călătoriile de afaceri, vacanțe sau vizite la familie în nordul și vestul Europei.

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