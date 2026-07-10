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1 leu biletul de autobuz în acest oraș din România: „Trebuie să li se ofere și condiții bune”

De: Elisa Tîrgovățu 10/07/2026 | 16:21
1 leu biletul de autobuz în acest oraș din România: „Trebuie să li se ofere și condiții bune”
1 leu biletul de autobuz în acest oraș din România: „Trebuie să li se ofere și condiții bune” / Sursa foto: Social media
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Începând cu 1 august, Aradul va introduce unele dintre cele mai mici tarife pentru transportul public din România, în urma unei hotărâri adoptate de administrația locală. Astfel, călătoriile cu autobuzele și tramvaiele vor deveni mult mai accesibile pentru locuitori.

Conform noilor prevederi, prețul unui bilet va scădea de la 4,5 lei la doar 1 leu. Reduceri importante vor fi aplicate și abonamentelor lunare, care vor costa 20 de lei, față de 100 de lei în prezent.

Motivul pentru care a fost luată această decizie

Primarul municipiului Arad, Cătălin Bibarț, a explicat că reducerea tarifelor pentru transportul public urmărește două direcții principale. Pe de o parte, administrația locală dorește să diminueze presiunea financiară resimțită de cetățeni în actualul context economic.

Pe de altă parte își propune să încurajeze utilizarea autobuzelor și tramvaielor, ca măsură pentru fluidizarea traficului și reducerea numărului de autoturisme din oraș.

„De ce am făcut acest lucru de la 1 august? Din două motive majore: ca o facilitate pentru arădeni și consider că este un lucru foarte bun ca lumea să circule cât mai mult cu tramvaiul și autobuzul și să lase mașina. Pentru a-i determina să facă acest lucru, trebuie să li se ofere și condiții bune”, a declarat Cătălin Bibarţ pentru Radio România Timişoara.

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