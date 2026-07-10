Playboi Carti vine la Beach, Please! Selly a anunțat ora la care artistul urcă pe scenă

Playboi Carti ajunge în cele din urmă la Beach, Please! după amânarea concertului. Organizatorii au reorganizat programul festivalului. Selly a făcut anunțul!

Festivalul Beach, Please! 2026 a trecut prin unul dintre cele mai tensionate momente din istoria sa după ce concertul mult așteptat al lui Playboi Carti nu a mai avut loc la data programată inițial. Artistul american, considerat unul dintre capetele de afiș ale ediției din acest an, nu a reușit să ajungă la Costinești în ziua în care trebuia să urce pe scenă, iar organizatorii au fost nevoiți să modifice programul evenimentului.

Selly a anunțat ora la care artistul urcă pe scenă

Absența rapperului a fost pusă pe seama unor probleme logistice generate de condițiile meteo, care au afectat programul deplasării sale spre România. În urma acestor dificultăți, organizatorii au decis să reprogrameze spectacolul.

Pentru a compensa neplăcerile create, organizatorii au anunțat că biletele de o zi achiziționate pentru ziua în care urma să concerteze artistul vor rămâne valabile pentru oricare dintre celelalte zile ale festivalului. În paralel, echipa de producție a continuat negocierile cu reprezentanții rapperului pentru identificarea unei soluții care să permită susținerea concertului înainte de încheierea evenimentului.

Selly a transmis că echipa lui Playboi Carti a confirmat efectuarea zborului către România, după o escală la Paris. Potrivit planului stabilit, avionul urma să aterizeze în cursul nopții, iar artistul ar fi trebuit să urce pe scena Beach, Please! imediat după sosire.

Deși programul inițial a fost modificat, organizatorii au continuat pregătirile pentru una dintre cele mai importante seri ale festivalului, mizând pe faptul că Playboi Carti va reuși să ajungă la Costinești înainte de finalul ediției din acest an. Acesta ar trebui să ajungă la ora 3 dimineața și să urce pe scenă la ora 4:00.