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BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU în fața a 90.000 de oameni și a dat startul celei mai mari ediții din istoria festivalului

De: Redacția CANCAN 09/07/2026 | 12:31
BEACH, PLEASE! 2026 a deschis oficial NIBIRU
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Beach, Please! 2026 a debutat spectaculos cu ziua 0, marcând startul oficial al uneia dintre cele mai așteptate ediții ale festivalului, cea de a 5 a ediție aniversară. Peste 90.000 de persoane au ajuns deja la festivalul din Costinești, într-o atmosferă electrizantă care a transformat litoralul încă din prima zi.

Momentul a avut și o semnificație aparte prin deschiderea oficială a stațiunii NIBIRU, proiectul care duce experiența Beach, Please! la un nou nivel și dă viață celei mai mari investiții private în entertainment de pe litoralul românesc. Mai mult decât locul în care se desfășoară festivalul, NIBIRU devine o destinație de sine stătătoare, deschisă pe tot parcursul verii. Pe lângă festivaluri internaționale și concerte susținute de artiști români și internaționali, stațiunea va găzdui spectacole zilnice, peste 30 de restaurante și baruri, un Fashion District, zone de joacă pentru copii, terenuri de padel și baschet, tiroliene și numeroase alte experiențe dedicate tuturor generațiilor.

Primele ore ale Beach, Please! 2026 au fost marcate de un aflux impresionant de participanți, momente spectaculoase și o energie care a confirmat, încă o dată, amploarea fenomenului. Ziua 0 a reunit generații diferite într-o celebrare a muzicii, comunității și libertății de a trăi aceeași experiență. Unul dintre cele mai memorabile momente ale serii a fost hora spontană formată de mii de participanți, devenită rapid un simbol al spiritului Beach, Please! De la adolescenți și tineri până la familii venite să descopere noua stațiune NIBIRU, publicul a transformat prima zi într-un început spectaculos pentru cea mai mare ediție din istoria festivalului. Printre momentele-cheie ale serii s-a numărat apariția surpriză a lui Killa Fonic, care a oferit un moment profund emoționant dedicat memoriei lui Nosfe, urmat de intrarea pe scenă a trupei Șatra Benz.

Atmosfera a fost completată de show-urile susținute de Albert NBN, Vanilla, Lazy Ed, Petre Ștefan și Rava, care au ținut energia publicului la cel mai înalt nivel pe tot parcursul serii. Dincolo de muzică, artiștii au transmis mesaje puternice despre responsabilitate, iar componenta de awareness antidrog a rămas o parte importantă a comunicării festivalului. Beach, Please! își asumă astfel un rol care depășește divertismentul, promovând o experiență construită în jurul siguranței, responsabilității și grijii față de comunitate.

Ediția aniversară confirmă și statutul internațional al festivalului. În acest an, peste 30.000 de turiști străini au ales să participe la Beach, Please!, venind din țări precum Marea Britanie, Norvegia, Germania, Italia și Bulgaria. Prezența lor reconfirmă capacitatea festivalului de a
atrage public din întreaga Europă și de a poziționa România ca o destinație relevantă pe harta marilor festivaluri internaționale. Azi, pe scenele Beach, Please! 2026 urmează unul dintre cele mai puternice momente ale ediției, cu Playboi Carti în prim-plan, alături de artiști internaționali și români. Programul zilei include și nume precum Nemzzz, Xaviersobased, Albert NBN, Erika Isac, Gheboasa, IDK,
La Familia, Ian și alți artiști care vor menține atmosfera intensă până târziu în noapte.

Cu un start spectaculos, zeci de mii de participanți și deschiderea oficială a stațiunii NIBIRU, Beach, Please! 2026 confirmă încă din Ziua 0 statutul său de reper pentru industria de entertainment din România și din Europa de Est.

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