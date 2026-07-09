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Gabi Tamaș, copleșit de durere după moartea lui Gabi Mureșan: „Vreau să îmi aduc aminte de el când era în viață”

De: Delina Filip 09/07/2026 | 13:16
Gabi Tamaș, copleșit de durere după moartea lui Gabi Mureșan: Vreau să îmi aduc aminte de el când era în viață
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Gabi Tamaș a oferit primele declarații după moartea fulgerătoare a lui Gabriel Mureșan, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Din păcate, fostul internațional român și fost campion al României cu CFR Cluj, a murit înecat la doar 44 de ani! Fostul său coleg și amic a fost contactat de către cei din Mureș pentru a i se comunica vestea tragică. 

Gabriel Mureșan și-a găsit, din păcate, sfârșitul la vârsta de 44 de ani înecat într-un lac din județul Mureș. Pompierii au fost chemați de urgență pentru a-l căuta, însă abia după câteva ore trupul fostului mare fotbalist a fost găsit. Medicii sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze și l-au transportat la unitatea de primiri urgențe Târgu Mureș, însă, din păcate, fotbalistul nu a mai putut fi salvat.

Acesta a lăsat în urmă o soție îndurerată, dar și prietenii care acum au rămas doar cu amintirile făcute alături de el. Printre ei se numără și Gabi Tamaș. Fostul internațional român a oferit primele declarații după aflarea veștii triste.

Gabi Tamaș, primele declarații despre decesul fulgerător al lui Gabriel Mureșan

Gabriel Mureșan și Gabi Tamaș au fost colegi, ambii jucând atât la CFR Cluj, cât și la echipa națională a României. Cei doi au făcut parte inclusiv din aceeași echipă o bună perioadă, fiecare fiind remarcat atât pentru stilul de joc, cât și pentru personalitatea puternică. Cu timpul, între cei doi s-a creat o frumoasă amiciție, astfel că la aflarea veștii că bunul său coleg a decedat, fostul câștigător Asia Express s-a arătat devastat. Gabi Tamaș a mărturisit că îi este foarte greu să vorbească despre oamenii care nu mai sunt printre noi și că preferă să păstreze în memorie felul în care aceștia erau în viață.

„Eu nu prea vorbesc de cei care mor sau li se întâmplă o tragedie pentru că mie îmi place foarte mult să-mi aduc aminte de ei când erau în viață. Este foarte dificil pentru mine să vorbesc de o persoană care a murit. Din acest nu prea merg la înmormântări. Mie îmi place să am imaginea lor în viață”, a spus Gabi Tamaș pentru CANCAN.RO

Gabi Tamas, declaratii despre moartea fulgerătoare a lui Gabriel Mureșan
Gabi Tamas, declaratii despre moartea fulgerătoare a lui Gabriel Mureșan

Gabi Tamaș a povestit cum a primit vestea tragică. Fostul internațional român a fost anunțat că fostul său coleg nu mai este printre noi după ce s-a încecat într-un lac aflat între localitatea Șaeș și Apold, din județul Mureș.

„M-au sunat de la Mureș și mi-au și spus ce s-a întâmplat concret. A venit salvarea după 40 de minute, scafandrii nu trebuiau să intre noaptea și au avut noroc că l-au găsit”, a povestit Gabi Tamaș. 

Fostul internțional român și-a găsit sfârșitul la doar 44 de ani

Gabriel Mureșan s-a stins din viață miercuri noapte, după ce a intrat într-un lac din zona Apold, alături de mai mulți prieteni. Alarma la 112 s-a dat în jurul orei 23:00, după ce persoanele care îl însoțeau au observat dispariția lui. La misiunea de salvare au intervenit o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, dotată cu o barcă pneumatică și un echipaj SMURD. Ulterior, s-a alăturat și un echipaj Salvamont Mureș.

Gabriel Mureșan și-a găsit sfârșitul la doar 44 de ani
Gabriel Mureșan și-a găsit sfârșitul la doar 44 de ani

După câteva ore de căutări, fostul internațional a fost scos din apă de către salvatori, în jurul orei 01:00, iar după mai multe minute în care i s-au aplicat manevrele de resuscitare a fost transportat la spital. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, Gabriel Mureșan a fost declarat decedat. Familia și cei apropiați se pregătesc acum de înmormântare!

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