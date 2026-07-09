Gami și iubita nu s-au sincronizat la ședința foto de pe plajă. Blondina n-a renunțat până nu a obținut story-ul perfect pentru Instagram

Dacă pe YouTube și în postările de pe rețelele sociale pare că trăiește mai mult între filmări și proiecte, în realitate, vloggerul Gami și-a luat o pauză și a dat fuga la mare alături de partenera lui. Numai că escapada nu a semănat deloc cu una desprinsă dintr-o reclamă romantică, nu de alta, dar tandrețurile au lipsit cu desăvârșire. Ea a vrut poze drăguțe de cuplu, însă socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din târg. Așa e când ești vlogger și ai pretenții mari pe partea de creație, nu te mulțumești cu orice. CANCAN.RO are imagini tari!

Andrei Gavril se numără printre cei mai apreciați creatori de conținut din România în rândul tinerilor. Popularitatea lui a crescut considerabil după ce a devenit membru al trupei „5Gang”. Cunoscut publicului online sub numele de Gami, acesta și-a construit o comunitate numeroasă prin videoclipurile publicate pe platformele de socializare. Influencerul a luat o pauză de la filmări și a schimbat decorul. Destinația? Litoralul românesc. Compania? Iubita lui, pe care fanii o văd destul de rar în postările vloggerului.

Gami și iubita lui s-au relaxat pe litoral

CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi într-o zi obișnuită de plajă: fără fițe, fără figuri și… fără prea mult romantism. Dacă ne-am uita doar la imagini, am putea jura că sunt doi prieteni veniți la mare doar ca să se relaxeze. Echipați corespunzător pentru litoral, cei doi au petrecut ore bune pe șezlong, la soare, în misiunea clasică a oricărui turist, bronzul. Și chiar aveau nevoie, având în vedere faptul că se vede de la o poștă că soarele nu prea i-a prins anul ăsta. Cât despre burtica lui Gami, nu ne apucăm să comentăm, deh, în vacanță se mai uită numărul berilor consumate.

Cuplul „amorezat” aproape că nu s-a ridicat de pe șezlong. Singurul motiv pentru care a făcut-o a fost să facă poze cu câțiva tineri. Așa se întâmplă când ești foarte cunoscut și ai mulți fani, mai faci câte un compromis și îți mai rupi din timpul prețios și le permiți celor care te admiră să imortalizeze momentul întâlnirii. Cu apetitul deschis pentru fotografii, Gami pare hotărât să înceapă o adevărată ședință foto. Între timp, partenera lui își găsește poziția perfectă pentru fotografii. Încep selfie-urile! O poză, două, trei…Ea își sprijină capul pe umărul lui, schițează un zâmbet tandru, trimite pupici către cameră, își schimbă unghiul, închide ochii. Doar-doar din duiumul de fotografii va ieși una perfectă. În tot acest timp, Gami rămâne impasibil. Nici urmă de zâmbet, nicio schimbare de expresie. Fața lui pare blocată pe aceeași „setare” de la primul selfie până la ultimul.

După încheierea ședinței foto, Gami își aprinde o țigară și, cel mai probabil, amândoi vizualizează imaginile proaspăt realizate. Am fi spus că vloggerul le-a și postat imediat, însă, dacă ne uităm la activitatea lui din online, nu am găsit nicio urmă a acelor fotografii. Probabil nu au atins nivelul așteptărilor. Așa că, iubita vloggerului preia controlul și încearcă să realizeze un alt album (femeile, întotdeauna, își știu unghiul bun pentru poze). Spre surprinderea noastră, Gami nu mai pare atât de interesat și își continuă țigara. Am fi vrut să spunem în liniște, dar insistențele partenerei îl fac să cedeze și întoarce totuși capul, să nu cumva să-și supere iubita.

Reiau ședința foto, dar de data aceasta, Gami al nostru aruncă și un botic de rățușcă în obiectiv. Hai poate de data asta e cu noroc! Din nou, analizează pozele, iar tânărul își continuă țigara. La un moment dat, Gami se ridică de pe șezlong și intră în apă, pentru o răcorire corespunzătoare. Preferă să meargă singur și își lasă partenera să stea ca o sirenă pe șezlong și să se concentreze pe obținerea unui bronz perfect. Cert este că, în tot acest timp nu am văzut o îmbrățișare sau vreun sărut. Gami pare să fie cam zgârcit cu gesturile tandre și afectuoase. Poate este mai introvertit în viața reală și păstrează totul pentru acasă.

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