Gabi Mureșan a murit la 44 de ani! Doliu în fotbalul românesc

Este doliu în sportul românesc! Gabi Mureșan, fostul internațional și campion de la CFR Cluj, s-a stins din viață la vârsta de 44 de ani.

Gabi Mureșan, fostul internațional român, a murit la doar 44 de ani, după ce s-a înecat într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. Alerta a fost dată după ora 23:00, când un apel la 112 anunța dispariția fostului sportiv.

Gabi Mureșan a murit înecat la doar 44 de ani

Militarii din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au intervenit imediat pentru căutarea victimei. În jurul orei 01:00, trupul lui Gabi Mureșan a fost scos din apă. Salvatorii au aplicat manevrele de resuscitare, apoi au decis să-l transporte pe fostul internațional la Unitatea de Primiri Urgențe din Târgu Mureș. Din păcate, Mureșan nu a mai putut fi salvat.

”Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, au anunțat cei de la Primăria Apold.

Palmaresul impresionant al lui Gabi Mureșan cuprinde 9 trofee naționale. Cele mai mari reușite le-a obținut la CFR Cluj unde a câștigat 3 campionate, 3 Cupe și două Supercupe, plus o a treia Supercupă în tricoul celor de la ASA Târgu Mureș. În 2017, Mureșan s-a retras din sport și a urmat o carieră în politică. S-a întors în Apold, comuna sa natală, unde a devenit primar și se afla la al doilea mandat.

De ce a murit Gabi Mureșan? Fostul campion CFR s-a stins la doar 44 de ani

Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă