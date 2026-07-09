Radu Drăgușin, prima reacție după transferul la Fiorentina. Ce spune despre Tottenham

Radu Drăgușin a părăsit Tottenham pentru Italia, unde va evolua la Fiorentina. Fundașul român a efectuat deja vizita medicală și urmează să semneze contractul. Află cum și-a luat rămas bun de la Spurs în rândurile următoare!

Radu Drăgușin, transferat de Fiorentina

După ce nu a reușit să se impună la Tottenham, Radu Drăgușin a ajuns la Fiorentina, în Italia. Transferul a fost anunțat în urmă cu câteva zile și se ridică la suma de 19,3 milioane de euro. Marți, românul ajunsese deja în „cizmă”, mai exact la Firenze, unde a efectuat vizita medicală. Ulterior, a fost prezentat de italieni pe rețelele sociale.

Oficialii au publicat prima imagine cu Drăgușin în echipamentul clubului de pe Stadio Artemio Franchi, anunțând scurt: „Drăgușin e aici”.

Potrivit presei internaționale, românul este al patrulea cel mai valoros sportiv din lot. Acesta a fost evaluat la suma de 16 milioane de euro și se află în top 5, alături de:

Moise Kean, cotat la 32 de milioane de euro

Dear Ndour, cotat la 20 de milioane de euro

Pietro Comuzzo, cotat la 18 milioane de euro

Nicolo Fagioli, cotat la 16 milioane de euro (locul 5 în top)

Radu Drăgușin, mesaj de adio pentru Tottenham

După ce a făcut toate demersurile care se impun la fiecare transfer, Radu nu a uitat de foștii lui suporteri. Acesta a publicat un mesaj pe Instagram prin care și-a luat rămas bun de la cei de la Spurs. Românul a evoluat pentru acest club în ultimii doi ani și jumătate.

Fundașul le-a mărturisit fanilor că este mândru de toate clipele petrecute alături de londonezi. Cel mai remarcabil moment va rămâne câștigarea trofeului Europa League.

„Unele capitole devin parte din identitatea ta. Încă din ziua în care am ajuns la Tottenham, am fost mândru să port acest emblemă și, privind înapoi, sunt recunoscător pentru toate amintirile pe care le-am creat la acest club. Câștigarea trofeului Europa League este ceva de care voi fi mereu mândru. Faptul că am împărtășit acel moment cu colegii mei, cu staff-ul și cu suporterii noștri este o amintire pe care o voi păstra pentru totdeauna. Dar fotbalul nu înseamnă doar momentele pe care le sărbătorești. Înseamnă și momentele care te pun la cea mai mare încercare. În cea mai grea perioadă a carierei mele, când o accidentare m-a ținut departe de teren, nu m-am simțit niciodată singur. Sprijinul pe care l-am primit din partea acestui club, a coechipierilor mei și a incredibililor suporteri ai lui Spurs mi-a dat putere în fiecare zi. Tottenham m-a ajutat să cresc, nu doar ca fotbalist, ci și ca om. Mulțumesc tuturor celor din cadrul clubului pentru încrederea și sprijinul acordate. Și mulțumesc fiecărui suporter pentru că a fost mereu alături de mine. Pasiunea, loialitatea și sprijinul vostru au însemnat foarte mult pentru mine. Pe măsură ce fac următorul pas în cariera mea, o fac cu nimic altceva decât recunoștință și respect. Mulțumesc, Spurs”, a scris Radu Drăgușin, pe contul său de Instagram.

CITEȘTE ȘI:

Cu ce se ocupă Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Provine dintr-o familie de milionari

Cât a plătit Radu Drăgușin pe rochia de mireasă a soției sale. Ioana Stan a schimbat două ținute