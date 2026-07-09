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Un român s-a pensionat la 56 de ani (cu 9 ani mai devreme). Ce pensie a primit, după 35 de ani de muncă. Se simte nedreptățit

De: David Ioan 09/07/2026 | 08:16
Un român s-a pensionat la 56 de ani (cu 9 ani mai devreme). Ce pensie a primit, după 35 de ani de muncă. Se simte nedreptățit
Un român s-a pensionat la 56 de ani (cu 9 ani mai devreme). Ce pensie a primit, după 35 de ani de muncă. Se simte nedreptățit
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Un bărbat a ieșit la pensie la 56 de ani, cu o pensie de aproximativ 4.000 de lei, după recalculările intrate în vigoare la 1 septembrie 2024, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor. În aceeași perioadă au fost recalculate 4,6 milioane de dosare, iar creșterea medie a fost de 520 de lei. Aproximativ 3,8 milioane de pensii au crescut, însă 800.000 au rămas neschimbate, în special cele ale persoanelor care au lucrat în condiții speciale sau deosebite.

Pentru această categorie, perioadele suplimentare aferente grupelor de muncă au fost trecute la stagii necontributive, ceea ce a blocat orice majorare. Este motivul pentru care mulți pensionari care au lucrat în condiții grele au resimțit o nedreptate suplimentară, deși au avut ani întregi în grupa I sau grupa II.

Un român s-a pensionat la 56 de ani

Cazul prezentat arată cum un bărbat a reușit să se pensioneze cu nouă ani mai devreme decât vârsta standard de 65 de ani. A lucrat 8 ani și o lună în condiții speciale și deosebite, iar stagiul total de cotizare contributiv este de 35 de ani. Pentru că a avut venituri bune, a acumulat 44 de puncte de contributivitate.

La acestea s-au adăugat punctele de stabilitate pentru cei 10 ani lucrați peste pragul de 25 de ani. Calculul bonusului este: puncte stabilitate (bonus) 5 X 0,5 + 5 X 0,75 = 6,25 puncte. În total, bărbatul a strâns puțin peste 50 de puncte, iar valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Rezultatul final a fost o pensie de 4.053 lei pentru 35 de ani de muncă, dintre care 8 ani în grupe de muncă.

Pentru calculul pensiei, punctele de contributivitate sunt esențiale. Acestea se obțin din punctajele anuale, care la rândul lor sunt calculate pe baza raportului dintre venitul lunar și salariul mediu pe economie din anul respectiv.

Ce pensie a primit, după 35 de ani de muncă

„Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, se arată în lege.

Punctajul anual este media punctajelor lunare. La total se adaugă punctele asimilate pentru perioade precum armata, facultatea sau șomajul, fiecare an valorând 0,25 puncte. Se includ și punctele de stabilitate: 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat între 25 și 30 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an între 30 și 35 de ani și 1 punct pentru fiecare an lucrat peste 35 de ani.

Pensia finală se obține prin însumarea punctelor de contributivitate, a celor asimilate și a punctelor bonus, iar totalul se înmulțește cu valoarea punctului de referință, în prezent 81 de lei.

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