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520 lei în plus pentru pensionarii din aceste orașe din România. Care este singura condiție

De: David Ioan 08/07/2026 | 16:19
520 lei în plus pentru pensionarii din aceste orașe din România. Care este singura condiție
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Pensionarii din județul Mehedinți care au pensii sub nivelul minim garantat de 1.281 de lei primesc lunar completări de la stat, iar media acestor sume ajunge la aproximativ 520 de lei. Mecanismul este prevăzut în Legea 360/2023 și are rolul de a asigura un venit minim pentru vârstnicii care au contribuit insuficient în perioada activă.

În Mehedinți, mii de beneficiari depind lunar de acest sprijin, diferența fiind acoperită integral de la bugetul de stat. Sumele variază în funcție de punctajul fiecărui pensionar, dar se mențin în zona de 500–520 de lei, potrivit datelor centralizate la nivel național.

Care este singura condiție

Singura condiție pentru acordarea acestor completări este ca pensia contributivă să fie mai mică decât pensia minimă garantată. Beneficiarii trebuie să fi îndeplinit stagiul minim de cotizare, de aproximativ 15 ani, și vârsta standard de pensionare. Cei care au lucrat puțin, au avut salarii mici sau nu au beneficiat de condiții speciale ajung cel mai des în această categorie.

520 lei în plus pentru pensionarii din aceste orașe din România

Într-un context în care pensiile au rămas înghețate, iar indexările promise pentru 2025 și 2026 nu au fost aplicate, suplimentele devin esențiale pentru pensionarii din Mehedinți care se află la limita venitului minim. Statul continuă să acopere diferențele necesare, însă există posibilitatea ca înghețarea pensiilor să continue și în 2027, ceea ce ar menține presiunea pe bugetul public și pe veniturile celor cu pensii mici.

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